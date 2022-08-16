Kılıçdaroğlu’na hakaret eden Suriyeli avukat sınır dışı edildi

Valilik, sosyal medya paylaşımlarında İl Göç İdaresi görevlilerine hakaret ettiği ve “ Kemal Kılıçdaroğlu’nu Suriye’ye göndereceğiz ” dediği öne sürülen avukatın yabancı uyruklu S.A. olduğunu ve sınır dışı edildiğini belirtti.Gaziantep Valiliği’nin Twitter’dan yayınlanan açıklaması şöyle: “Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S. A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla Ülkemizden çıkışı sağlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.