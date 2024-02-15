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Süper Kupa maçının oynanacağı tarih belli oldu! Ali Koç canlı yayında açıkladı…

Süper Kupa maçının oynanacağı tarih belli oldu! Ali Koç canlı yayında açıkladı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Şubat 2024 - 11:17

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının oynanacağı tarihi açıkladı.

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