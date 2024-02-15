Süper Kupa maçının oynanacağı tarih belli oldu! Ali Koç canlı yayında açıkladı…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının oynanacağı tarihi açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir canlı yayında Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih hakkında konuştu.
“Süper Kupa maçı için önce 28 Şubat dendi ama o tarihten vazgeçildi” detayını paylaşan Ali Koç, “Süper Kupa finali, seçimden sonra nisan ayı içerisinde oynanacak. TFF bir türlü bu takvimi belirleyemedi” ifadelerini kullandı.