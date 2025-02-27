KİBARİYE VE BUIKA’DAN UNUTULMAZ KONSER

Türk müziğinin güçlü sesi Kibariye ile dünya çapında üne sahip İspanyol sanatçı Buika, İstanbul’daki Volkswagen Arena’da muhteşem bir konsere imza attı. İkilinin ilk kez canlı olarak birlikte seslendirdiği ‘Sevdam Ağlıyor’ parçası, gecenin en çok konuşulan performanslarından biri oldu.

Daha önce Buika’nın sağlık sorunları nedeniyle ertelenen konser, 26 Şubat 2025 akşamı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Müzikseverler, bu tarihi gecede Türk ve İspanyol müziğinin benzersiz uyumuna tanıklık etti.

KİBARİYE VE BUIKA AYNI SAHNEDE!

Konser, Buika’nın ‘Seni seviyorum İstanbul’ sözleriyle başladı. Ünlü sanatçı, gecede ‘Dolor de rumba’, ‘Las simples cosas’, ‘La falsa moneda’ ve ‘Yo me lo merezco’ gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Buika’nın performansının ardından sahneye çıkan Kibariye, dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü sanatçı, ‘Sil Baştan’, ‘Gidemem’ ve ‘Kara Kış’ gibi dillerden düşmeyen eserlerini seslendirerek hayranlarını mest etti.

‘SEVDAM AĞLIYOR’ PERFORMANSI DAMGA VURDU

Gecenin en özel anlarından biri, Buika ve Kibariye’nin birlikte seslendirdiği ‘Sevdam Ağlıyor’ performansı oldu. İlk kez canlı olarak söylenen bu düet, izleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı ve sosyal medyada hızla gündem oldu.

Buika ve Kibariye’nin mükemmel uyumu, Türk ve İspanyol müziğinin sınırları aşan gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. ‘Sevdam Ağlıyor’ şarkısının orijinal video klibi, YouTube’da milyonlarca izlenmeye ulaştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Konser sonrası Kibariye, Instagram hesabından Buika ile sahnede çekilen bir fotoğraf paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

“Buika ile aynı sahneyi paylaşmak benim için büyük bir onurdu. İstanbul’a ve tüm dinleyicilerimize teşekkürler.”

Konserin ardından sosyal medyada #KibariyeBuika, #SevdamAğlıyor, #UnutulmazKonser etiketleriyle binlerce paylaşım yapıldı.

BUIKA VE KİBARİYE’DEN YENİ PROJELER BEKLENİYOR

Konserin büyük yankı uyandırmasının ardından müzikseverler, Kibariye ve Buika’nın yeni projelerini merakla beklemeye başladı. Müzik otoritelerine göre, bu güçlü ikilinin ilerleyen süreçte yeni bir düet ya da albüm çalışması yapması olası.

Buika ve Kibariye’nin farklı müzik tarzlarını harmanlayan eşsiz performansı, İstanbul’daki dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr