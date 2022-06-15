Jennifer Aniston, Monica Lewinsky ve Paris Hilton’u hedef alınca ortalık karıştı!

Friends yıldızı Jennifer Aniston, Sebastian Stan ile yaptığı röportajda açıklamalarıyla gündeme oturdu. Variety için hazırlanan röportajın bir bölümünde, iki oyuncu da internet kültürünü tartışmaya başladı.

Aniston, internetin toplumu etkilemeye başladığını belirtirken, “İnternet, insanların ünlü olma konusunda yeni bir kültürü gerçekten şekillendirdi. İnsanların temelde hiçbir şey yapmadıkları, ancak yine de inanılmaz kariyerlere sahip olup ünlü olmaları meselesi… Paris Hilton, Monica Lewinsky…” dedi.

Lewinsky, Beyaz Saray’da çalışırken Başkan Bill Clinton ile bir seks skandalına karıştı. Skandal yıllarca gündemden düşmedi. Olaydan sonra Lewinsky, reklam, televizyon şovu gibi izleyici önüne çıktığı pek çok alanda rol aldı.

Aniston sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugünkü haline gelmeden önce endüstrinin biraz tadına vardığımız için kendimi çok şanslı hissediyorum… Daha fazla yayın hizmeti; TikTok’ta ünlüsünüz, YouTube, Instagram’da ünlüsün. Neredeyse, oyuncunun işini küçültmek gibi.”

“EBEVEYNLERİN SAYESİNDE ÜNLÜ OLDUN”

Ancak Aniston’ın bu sözleri kısa süre içinde sosyal medyada sert tepkiler almasına neden oldu. Aniston’ın ebeveynlerinin oyuncu Nancy Dow ve Days of Our Lives yıldızı John Aniston olduğu hatırlatıldı.

Bir hayran; “Jennifer Aniston, her filmde kendisinin bir versiyonu olan aynı karakteri oynuyor ve hiçbir şey vermiyor. Onu kurtaran tek şey, ebeveynlerinin oldukça iyi yıldızlar olması…” yazdıktan sonra Aniston’ı nepotizm baby diye adlandırdı.

Nepotizm bebeği veya kısaltılmış hali nepo baby, ebeveynlerinin ayak izlerini takip eden ve spot ışığında kariyer yapan ünlülerin çocukları olarak tanımlanıyor.

Bir başka Twitter kullanıcısı da Jennifer Aniston’ın ebeveynleri sayesinde bir yerlere geldiğini ve yıllar önce bitmiş bir şovdan hâlâ para kazandığını yazdı.

Bir diğer kullanıcı da şu şekilde yazıyor: “TikTok, YouTube, Twitch ve diğer hizmetler pek çok insana görülme fırsatı vermeden önce adam kayırmacılık beni içeri aldığı için kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle bir aday havuzunda asla rekabet edemezdim. – Jennifer Aniston”

BAZI HAYRANLARDAN DA DESTEK ALDI

Öfkeli eleştiriler alsa da Aniston, sarf ettiği sözlerle bazı hayranlarının da desteğini aldı. Bir hayran Aniston’ın sözlerine arka çıkarak; “Yanlış değil… 00’ların başı devrim yaratıyordu. Aslında yeteneğin olması gerekiyor” diye yazdı.

Bir diğeri de “Yine de haklı olduğu bir nokta var. Eğitimli aktörler ve eğitimden yeni çıkanlar, bir süredir hiçbir eğitim almamış influencer’lar için bir kenara atılıyor. Ve ırk/sınıf ne olursa olsun, her yerde oluyor bu.”

AİLESİ OYUNCU OLMASINI İSTEMEDİ

Aniston’ın ebeveynleri, Aniston dokuz yaşındayken boşandı. Hatta Friends yıldızının babası başlangıçta kızının oyuncu olmasını hiç istememiş; doktor ya da avukat olmasını istemiş: “Zor bir iş olduğunu bildiği için kalbimin kırılmasını istemedi. Bu beni daha da çalışmaya itti. Seni mutlu eden şeyi yap.”

Ancak yine de kıdemli oyuncu, Hollywood’da adını duyurmaya başladığında kızının arkasında oldu. 1990’da verdiği bir röportajda “Jennifer doğal bir yetenek. Bu işte öğrenebileceğiniz bazı şeyler var ve öğrenemeyeceğiniz bazı şeyler var. Örneğin komik olma içgüdüsü. Bu onun en büyük varlığı.”