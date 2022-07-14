BRAVO MERVE

Türkiye’nin en çok kazanan oryantallerinden Merve Filiz, dans yeteneği ile olduğu kadar yardımsever

kişiliği ile de adından söz ettiriyor.

Kurban bayramında Afrikalı çocuklara koliler dolusu yardım

gönderen Merve, kendisi için çekilen sürpriz bir video ile duygusal anlar yaşadı.

Açlıkla mücadele eden Afrikalı çocukların yiyecek, giyecek ve para yardımının ardından sevinç içinde

paylaştıkları not ve video duygusal anlar yaşattı.

Türkiye’nin aranılan oryantallerinden Merve Filiz, dans yeteneği kadar hayırsever kişiliği ile de

adından söz ettiriyor.

İstanbul’da ihtiyaç sahibi çocuklara burs veren, sokak hayvanları ile ilgili sosyal

sorumluluk projelerine katkıda bulunan Merve Filiz, son olarak Kurban Bayramında Afrikalı çocukların

yüzünü güldürdü.

Afrikalı çocuklara yiyecek, para ve giyecek yardımında bulunan Merve Filiz, onlardan gelen sürprizle

duygusal anlar yaşadı.

Yardım kolilerini büyük bir sevinçle açan Afrikalı çocuklar, not yazıp bir video

çekerek Merve Ablalarına teşekkür etti.

Afrikalı çocukların videosunu görünce göz yaşlarını tutamayan

Merve Filiz ise, “Dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk olmasına dayanamıyorum.

Tek başıma bu

sorunun üstesinden gelemesem de elimden geldiğince yardım edeceğim.

Kazancımı ihtiyacı olanlarla

paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.