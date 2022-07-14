Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

BRAVO MERVE

BRAVO MERVE
3 views
14 Temmuz 2022 - 15:56
Türkiye’nin en çok kazanan oryantallerinden Merve Filiz, dans yeteneği ile olduğu kadar yardımsever
kişiliği ile de adından söz ettiriyor.
Kurban bayramında Afrikalı çocuklara koliler dolusu yardım
gönderen Merve, kendisi için çekilen sürpriz bir video ile duygusal anlar yaşadı.
Açlıkla mücadele eden Afrikalı çocukların yiyecek, giyecek ve para yardımının ardından sevinç içinde
paylaştıkları not ve video duygusal anlar yaşattı.
Türkiye’nin aranılan oryantallerinden Merve Filiz, dans yeteneği kadar hayırsever kişiliği ile de
adından söz ettiriyor.
İstanbul’da ihtiyaç sahibi çocuklara burs veren, sokak hayvanları ile ilgili sosyal
sorumluluk projelerine katkıda bulunan Merve Filiz, son olarak Kurban Bayramında Afrikalı çocukların
yüzünü güldürdü.
Afrikalı çocuklara yiyecek, para ve giyecek yardımında bulunan Merve Filiz, onlardan gelen sürprizle
duygusal anlar yaşadı.
Yardım kolilerini büyük bir sevinçle açan Afrikalı çocuklar, not yazıp bir video
çekerek Merve Ablalarına teşekkür etti.
Afrikalı çocukların videosunu görünce göz yaşlarını tutamayan
Merve Filiz ise, “Dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk olmasına dayanamıyorum.
Tek başıma bu
sorunun üstesinden gelemesem de elimden geldiğince yardım edeceğim.
Kazancımı ihtiyacı olanlarla
paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! “Özel hayatım, size ne!”Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! “Özel hayatım, size ne!”
Aslı Enver göğüs dekolteli tekne pozlarıyla büyüledi! “Her halinle güzelsin”Aslı Enver göğüs dekolteli tekne pozlarıyla büyüledi! “Her halinle güzelsin”
Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum’da balayı yapıyorDünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum’da balayı yapıyor
Ahmet Kaya’ya çatal fırlatılmıştı! Gülten Kaya’dan Erdal Acar’ın tutuklanmasına ilk yorum!Ahmet Kaya’ya çatal fırlatılmıştı! Gülten Kaya’dan Erdal Acar’ın tutuklanmasına ilk yorum!
Eski aşıklar plajda pişti oldu!Eski aşıklar plajda pişti oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BRAVO MERVE
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mine Tugay’dan süper minisiyle cesur poz!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir’in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! “Özel hayatım, size ne!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aslı Enver göğüs dekolteli tekne pozlarıyla büyüledi! “Her halinle güzelsin”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuzey Kore ile Ukrayna gerilimi! Zelenskiy: Çok sert tepki verilecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altın fiyatlarında enflasyon depremi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük indirim, otogaza zam geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’nın Suriye hamlesine ABD’den üst düzey tepki! “Çok sert bir şekilde karşı çıkıyoruz”
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika hava durumu tahminleri! Bugün (14 Temmuz) hava nasıl olacak?Temmuz 14, 2022-10:05 am
Datça’da orman yangını! Karayolu kapatıldı, evler tahliye edildiTemmuz 13, 2022-4:19 pm
Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İşte il il 13 Temmuz hava durumu…Temmuz 13, 2022-3:36 pm
Datça açıklarında korkutan deprem! Şiddeti 4 büyüklüğünde kaydedildiTemmuz 13, 2022-3:33 pm
Son dakika hava durumu tahminleri! Yarın hava nasıl olacak?Temmuz 13, 2022-9:23 am
Deprem mi oldu? 4 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 4, 2022-9:25 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammı belli oldu! 2022 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?Temmuz 1, 2022-5:42 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !