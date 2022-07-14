BRAVO MERVE

Türkiye’nin en çok kazanan oryantallerinden Merve Filiz, dans yeteneği ile olduğu kadar yardımsever
kişiliği ile de adından söz ettiriyor.
Kurban bayramında Afrikalı çocuklara koliler dolusu yardım
gönderen Merve, kendisi için çekilen sürpriz bir video ile duygusal anlar yaşadı.
Açlıkla mücadele eden Afrikalı çocukların yiyecek, giyecek ve para yardımının ardından sevinç içinde
paylaştıkları not ve video duygusal anlar yaşattı.
Türkiye’nin aranılan oryantallerinden Merve Filiz, dans yeteneği kadar hayırsever kişiliği ile de
adından söz ettiriyor.
İstanbul’da ihtiyaç sahibi çocuklara burs veren, sokak hayvanları ile ilgili sosyal
sorumluluk projelerine katkıda bulunan Merve Filiz, son olarak Kurban Bayramında Afrikalı çocukların
yüzünü güldürdü.
Afrikalı çocuklara yiyecek, para ve giyecek yardımında bulunan Merve Filiz, onlardan gelen sürprizle
duygusal anlar yaşadı.
Yardım kolilerini büyük bir sevinçle açan Afrikalı çocuklar, not yazıp bir video
çekerek Merve Ablalarına teşekkür etti.
Afrikalı çocukların videosunu görünce göz yaşlarını tutamayan
Merve Filiz ise, “Dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk olmasına dayanamıyorum.
Tek başıma bu
sorunun üstesinden gelemesem de elimden geldiğince yardım edeceğim.
Kazancımı ihtiyacı olanlarla
paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.