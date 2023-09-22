Yalan haber yapan muhabirinin foyasını vatandaş ortaya çıkardı. Tokat gibi sözler yalancı muhabirin yüzüne çarpıldı

Ankara’da bir Halk Ekmek büfesinin önünde “Bakterili Halk Ekmek” haberi yapan ATV muhabirine, bir vatandaş büyük tepki gösterdi. Vatandaş, ekmekte bir sıkıntı olmadığını, yalan haber yaptıklarını ifade etti.
T24’te yer alan habere göre, Ankara’da bir Halk Ekmek büfesinin önünde bir vatandaş ile ATV muhabiri arasında tartışma çıktı.
ATV muhabiri, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin üretip, kendi bünyesindeki Halk Ekmek’te sattığı ekmeklerde bakteri çıktığını iddia etti. Büfenin önünde bulunan vatandaş ise bu duruma sert tepki gösterdi.
“BU EKMEKTE BİR SIKINTI YOK Kİ”
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden yurttaş, “Sabahtan akşama kadar burada duruyorum, hiç şikayet yok. Evime de alıyorum. Hiç öyle bir sıkıntı yok. Bu ekmekte bir sıkıntı yok ki. Ben de kullanıyorum” dedi.
ATV muhabiri ise yurttaştan telefonunu indirmesini istedi. Yurttaş, “İndiremem” diyerek cevap verdi.
Muhabir, şunları söyledi:
“Halk ekmekte bakteri ortaya çıktı. Raporlar da ortaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? İnsan sağlığıyla oynuyorlar. Çok ayıp değil mi? Belediye insan sağlığıyla oynuyor.”
“YALAN HABER YAPIYORSUNUZ”
Yurttaşın mikrofonu iteklemesi üzerine muhabir, “Bana dokunamazsınız. Ben size değmiyorum, işimi yapıyorum” diyerek tepki gösterdi. Yurttaş ise “Ben de işimi yapıyorum. Halkım ben de. Yalan haber yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.