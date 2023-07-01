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Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi

Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Temmuz 2023 - 12:08

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Dolardaki yükseliş altın fiyatlarını da etkiledi. Altının gram fiyatı bugün 1597 liradan işlem görürken altın almak isteyenler ya da altınını satmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber kuyumculardan geldi. Uzmanlar gram altının ne zaman 2 bin lira olacağını açıkladı.

Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 1

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.597 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 2

Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.598 liradan tamamladı.

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Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 3

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.597 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.625 lira, Cumhuriyet altını da 10.600 liradan satılıyor.

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Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 4
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Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 5

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 6

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın hafta boyunca “şahin” tonlu yönlendirmeleri ve açıklanan ekonomik verilerin resesyon endişelerini hafifletmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.

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Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 7

Dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklenenden fazla büyüme kaydederken, Fed’in dün açıkladığı stres testinin sonuçları, ABD’deki 23 büyük bankanın şiddetli bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu ve resesyon sırasında bile hane halkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebileceğini göstermişti.

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Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 8

Söz konusu gelişmelerin Fed’in faiz artırımına ilişkin elini kuvvetlendirdiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın temmuz toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 87’ye çıktığını bildirdi.

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Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 9

Kuyumculardan açıklama geldi

Analistler, bugün Almanya’da işsizlik, Avro Bölgesi’nde enflasyon ve işsizlik, ABD’de kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 10

Kuyumcular bu süreçte de altın fiyatlarının yükselmesinden hemen sonra da yatırımcılar için yeni uyarılarda da bulundu.

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Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 11

Yeni hafta itibariyle de piyasaların dalgalanmaya başlayabileceğini ifade eden uzmanların da; yatırımcılara panik olmamaları gerektiği de ifade edilirken yıl bitmeden de gram altının 2 bin TL’ye ulaşabileceği ifade edildi.

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Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 12

Ekonomist Tuğberk Çitilci ise, “Kurda ilk etapta 28, daha sonra 28-30 TL potansiyeli göz önüne alındığında gram altının portföylerde yer alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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