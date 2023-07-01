Gram altın 2 bin lira olacak! Uzmanlar tarih verdi

Dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklenenden fazla büyüme kaydederken, Fed’in dün açıkladığı stres testinin sonuçları, ABD’deki 23 büyük bankanın şiddetli bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu ve resesyon sırasında bile hane halkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebileceğini göstermişti.