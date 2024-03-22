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Maltepe’de eline bıçağı alan adam CHP adayının afişini söktü

Maltepe’de eline bıçağı alan adam CHP adayının afişini söktü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mart 2024 - 10:44
İstanbul Maltepe’de CHP adayının afişi bir vatandaş tarafından bıçakla sökülüp atıldı.

Seçimlere günler kala çalışmalar hızla devam ediyor. Partililer miting düzenliyor. Belediye ve muhtar adayları çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Maltepe’de bir vatandaş CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Esin Köymen’in afişini bıçakla söktü.

Yaşlı adam elindeki bıçakla afişi sökerek fırlattı. O anlar ise yoldan geçen bir başka vatandaş tarafından kayda alındı.

Görüntüleri CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu sosyal medya hesabından, “Seçim kampanyamız başarılı oldukça saldırıların dozu da artmaya devam ediyor. Bugün yine Belediye Başkan Adayımız Sn. Esin Köymen’in pankartlarını kesen bir kişi vatandaşlarımız tarafından görüntülendi” notuyla paylaştı.

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Öte yandan geçtiğimiz gün de Ümraniye’de iki kadın İmamoğlu’nun afişini sökmüşlerdi.

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