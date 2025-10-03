Kerem Bürsin ve Melisa Tapan’ın İlişkisi Sessizce Son Buldu

2025 yılının en çok konuşulan magazin gelişmelerinden biri, ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile Sabancı ailesinin genç üyesi Melisa Tapan arasındaki ilişkiye dair oldu. Yaklaşık bir yılı aşkın süredir inişli çıkışlı bir süreç yaşayan çift, son dönemde sessiz bir şekilde yollarını ayırdı. Magazin kulislerinde uzun süredir dargın-barışık bir ilişki olarak adlandırılan birliktelik, nihayetinde sona erdi. Melisa Tapan, ayrılığın gerekçesini “Yoğunluk yüzünden yollarımızı ayırdık” şeklinde açıklayarak, bu sürecin detaylarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

KEREM BÜRSİN’İN MAGAZİN GÜNDEMİ

“Güneşi Beklerken” dizisiyle yıldızı parlayan Kerem Bürsin, sahnedeki başarıları kadar özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmüyor. Daha önce Hande Erçel ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle anılan oyuncu, uzun bir yalnızlık döneminin ardından Melisa Tapan ile yakınlaşmış ve bu birliktelik, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. İlk açıklamasında Bürsin, ilişkiyi “Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı” sözleriyle yorumlayarak, hayranlarına mutluluğunu paylaşmıştı.

Çift, özel hayatlarını medyadan uzak tutmaya özen göstermiş, nadiren objektiflere yakalanmış ve bu da ilişkilerini gizemli kılmıştı. Ancak son dönemde ayrılık söylentileri sıklaşmış ve sonunda Melisa Tapan tarafından doğrulanmış oldu. Bürsin cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte, oyuncunun yeni filmi “Mavi Mağara”nın galasına annesi Çiğdem Bürsin ile katılması, magazin radarına takıldı. Galada muhabirlerin özel hayat sorularına annesi, “Ben baskılamam onu hiç bir şey için. Her şeyin bir zamanı var. Zamanı gelince sevgilisi de olur. Kesinlikle karışmadım hiç karışmam da” diyerek cevap verdi. Kerem Bürsin ise esprili bir şekilde “Annecim sen gel bence” diyerek sahneden ayrıldı.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Türk oyuncu, model ve yapımcıdır. Eğitimine ABD’de başlayan Bürsin, Texas’ta lise, ardından Boston’daki Emerson College’da oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı. 2011 yılında Türkiye’ye dönerek “Güneşi Beklerken” dizisinde Kaan karakteriyle geniş kitlelerce tanındı ve Altın Kelebek Ödülü kazandı. Daha sonra “Şeref Meselesi” (2014), “Bu Şehir Arkandan Gelecek” (2017) ve romantik komedi dizisi “Sen Çal Kapımı” (2020-2021) ile uluslararası üne kavuştu. 2023’te “Şahmaran” dizisi ve “Mavi Mağara” filminde rol aldı. Bürsin, oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da yapıyor ve sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor. 1.84 boyunda olan oyuncu, İngilizce ve İspanyolca biliyor.

MELİSA TAPAN KİMDİR?

Melisa Tapan Sabancı, Sabancı Holding’in Türkiye’nin köklü ailelerinden birine mensup genç bir isimdir. 1990’larda doğduğu tahmin edilen Tapan, aile şirketinin mirasçılarından biri olarak cemiyet hayatında sıkça boy gösteriyor. Moda, sanat ve tasarım tutkusu olan Melisa Tapan, uluslararası sergiler ve defilelerde aktif rol alıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde, özellikle eğitim ve kadın hakları alanlarında çeşitli inisiyatifleri destekliyor ve öncülük ediyor.

İLİŞKİNİN NOKTALANMASI

Bir yılı aşkın süren dargın-barışık ilişkilerinin ardından Kerem Bürsin ve Melisa Tapan’ın yollarını ayırması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Melisa Tapan’ın yaptığı açıklama, ayrılığın nedeninin yoğunluk olduğunu ortaya koyarken, çiftin özel hayatlarındaki gizem perdesi de böylece kısmen aralanmış oldu.