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Gezi Kararına Sanatçılardan Sert Tepki

Gezi Kararına Sanatçılardan Sert Tepki
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27 Nisan 2022 - 15:24

Gezi Davası’nda çıkan karara sanatçılar tepki gösterdi. Oyuncu, şarkıcı ve yazarlar, Osman Kavala ve hakkında tutuklama kararı çıkanlara destek mesajı attı.

Gezi Davası’nda tutuklu Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı dahil 7 sanığa ise 18 yıl hapis cezası veridi. Karar birçok kesimden tepki çekerken sanatçılar da sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Müzisyen Zülfü Livaneli “Düştüm bir ormana yol belli değil. Yatarım yatarım yıl belli değil Dehşet içindeyim. #OsmanKavala” dedi.

Yazar Ece Temelkuran “Sinan Cemgil’in babasının oğlunun ölüsünün başında köylülere söylediğini hatırlayın, ‘Sizin iyiliğiniz için öldü oğlum.’ Bizim iyiliğimiz için yatacaklar zindanda. Bu da hepimize dert olsun! #GeziyiSavunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Oyuncu Rıza Kocaoğlu, Mücella Yapıcı’nın fotoğrafını paylaşarak kalp ve çiçek emojisi kullandı.

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından şunları yazdı: “Gezi Parkı’na hiç gitmediğim halde o günlerden bugüne ‘En başta sensin, sen. Seni gidi Gezici’ diye saldırıldığından yola çıkarak bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum. Kim olduğuna bakıyorlar ne yaptığına değil.”

Oyuncu Levent Üzümcü Gezi’den fotoğraf paylaşarak, “Kalanlara selam olsun, bu da faşistlere dert olsun” dedi.

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan Osman Kavala etiketini kullanarak “Müsamere bitti. Bugün de utandık elhamdülillah” diye belirtti.

Oyuncu Zeynep Beşerler, “İçimde dillendiremediğim bir öfke var” ifadesini kullandı.

Oyuncu Hasibe Eren “Haksızlığa, adalete karşıyız. Gezi’yi savunuyoruz” diye yazdı.

Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin “Dünyanın bir ucunda aralıksız çalışırken bir uçaktan iniyorsun ve sevdiğin herkesi mahveden, akla mantığa sığmayan bir haberle dünya cehennem. Yazılacak, yapılacak çok şey var ama ben önce hemen Mücella ablaya bir mektup yazmaya başladım ve güneş balçıkla sıvanmaz” diye paylaşım yaptı.

Oyuncu Mehmet Günsür de “Hepimiz oradaydık. Bitmeyeceğiz” dedi.

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