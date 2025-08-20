Özcan Deniz’den Abisine: “Çocuğumun Annesini Mi Diline Doladın?”

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki aile krizi giderek büyüyor. Daha önce farklı konularda davalık olan iki kardeş arasındaki gerilim, bu kez DNA testi iddiaları ile yeniden gündeme geldi.

Ercan Deniz’den Çarpıcı İddialar

Ercan Deniz, katıldığı bir televizyon programında kardeşi Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Feyza Aktan’ın hamileliğine inanmadığını dile getiren Ercan Deniz, sürecin şüpheli olduğunu öne sürdü. Hatta bu konuda aile içinde DNA testi yaptırıldığını belirterek iddialarını daha da ileri taşıdı.

Ercan Deniz, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

“Özcan, Feyza Hanım’ın bir fotoğrafını beğendi. Ardından onu sete davet etti. Antalya’dan otobüsle geldi ve kısa süre içinde ilişkileri başladı. 10 gün sonra hamile kaldı. Biz de gerçekten Özcan’dan olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırdık.”

Özcan Deniz’den Sert Yanıt

Bu iddialar sonrası sessizliğini bozan Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu ve yazılı açıklamayla abisine sert tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, çocuğunun ve eski eşinin onurunun hedef alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Zivanadan çıkıp çocuğumu ve annesini diline doladın. Şimdi de ne yapıyorsun? İftiralarınla, hayal gücünle 7 yaşındaki çocuğumun sosyal hayatına, eğitimine, psikolojisine ve mutluluğuna zarar veriyorsun. Şu an annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun? Aç kurtların önüne servis ettiğin ‘meze tabağı’ evladım mı, annesi mi? Peki, şahsiyet sorunu olanlar ne olacak?”

“Ya Tedavi Ol Ya da…”

Özcan Deniz, tepkilerini bununla da sınırlı tutmadı. Başka bir paylaşımında, abisine çok sert bir göndermede bulunarak, “Çok ciddi bir şahsiyet sorunun var. Ya torbacını değiştir ya da acilen tedavi ol” ifadelerini kullandı.

Hukuki Süreç Başlatılıyor

Ünlü sanatçı, açıklamalarında bu konunun yalnızca ailevi değil, hukuki bir mesele olduğunu da vurguladı. Özcan Deniz’in avukatı da devreye girerek gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını açıkladı.

Magazin Dünyasında Büyük Yankı

Aile içi gerilim, kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Kimi kullanıcılar Özcan Deniz’e destek verirken, kimileri de bu tartışmaların kamuoyu önünde yapılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Ünlü sanatçının özel hayatı sık sık magazin gündemine taşınırken, bu kez ailevi sorunlarının böylesine sert bir şekilde kamuoyuna yansıması, “Özcan Deniz cephesinde sular durulmuyor” yorumlarını beraberinde getirdi.