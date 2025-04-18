YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRIP KAÇTI

Adana’da üç şubesi bulunan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, yüzlerce müşterisini dolandırdığı, çalışanlarının maaşlarını ödemediği ve yurt dışına kaçtığı iddiasıyla gündemde. Piyasanın çok altında fiyatlarla hizmet paketi sattığı belirtilen Çekinmez’in, aynı zamanda bankalardan kredi çektiği, tedarikçilere borçlarını ödemediği ve çalışanlarını mağdur ederek yurt dışına çıktığı öne sürüldü.

5 AYDIR MAAŞLAR ÖDENMİYORDU

İddialara göre, Çekinmez 5 aydır çalışanlarına maaş ödemedi. Sabah saatlerinde durumu öğrenen çalışanlar, güzellik merkezi şubelerine giderek alacaklarına karşılık içerideki cihazları, bilgisayarları, masa-sandalyeleri ve diğer eşyaları araçlarına yükleyerek iş yerinden ayrıldı.

GRUP MESAJIYLA ÖZÜR DİLEDİ

Sinem Çekinmez, çalışanlarının yer aldığı WhatsApp grubuna bir mesaj göndererek özür diledi. Mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Anlatacağım ne bir başarı hikayesi, ne de vereceğim bir müjde var. Sadece kalbim, vicdanım ve size olan sorumluluğumla baş başayım. Geciken maaşlar, belirsizlikler, cevapsız kalan sorular… Ama bilin ki ne bir günü rahat uyudum ne de emeğinizi göz ardı ettim.”

Çekinmez, maddi çıkmaz içinde olduğunu, çözüm bulamayınca yurt dışına çıkma kararı aldığını söyledi.

“HER YOLU DENEDİM, ÇARE BULAMADIM”

Mesajında borçlarını ödemek için çaba sarf ettiğini belirten Çekinmez, “Her yolu denedim. Kredi istedim, destek aradım, kendi adıma kapı kapı dolaştım. Ama çare bulamayınca yurt dışına çıkmak zorunda kaldım” dedi. Ayrıca planının, iş yerindeki cihazları ve malları satarak önce çalışanlarının maaşlarını, ardından tedarikçi borçlarını ödemek olduğunu ifade etti.

“İŞ YERİMİ YAĞMALADILAR” TEPKİSİ

Çalışanlarının güzellik merkezindeki cihaz ve malzemeleri almasına da tepki gösteren Sinem Çekinmez, “En güvendiğim insanlar, yıllardır omuz omuza çalıştıklarım, iş yerimi yağmalamış” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Maaşlarını alamayan ve dolandırıldıklarını öne süren çok sayıda çalışan, Sinem Çekinmez hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Olay, hem çalışanlar hem de müşteriler açısından büyük mağduriyet yaratırken, güzellik merkezi mağdurları konunun yargıya taşınmasını bekliyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net