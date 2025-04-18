TÜRKİYE’DEN KANADA’YA ATATÜRK TEPKİSİ

Kanada’nın Alberta eyaletinde bir lisede büyük bir skandala imza atıldı. Öğrencilere verilen bir tarih ödevinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı “diktatörler” listesine eklendi. Atatürk’ün, Benito Mussolini, Saddam Hüseyin ve Fulgencio Batista gibi diktatörlerle aynı listede yer alması, hem Kanada’daki Türk toplumu hem de diplomatik çevrelerde büyük tepkiye yol açtı.

SKANDALI ÖĞRENCİ FARK ETTİ, AİLESİNE HABER VERDİ

Edmonton kentinde eğitim gören 12. sınıf öğrencisi İlayda Güvenç, skandal ifadelerin yer aldığı ödevi fark ederek durumu ailesine bildirdi. Ailenin girişimi üzerine konu, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği tarafından takibe alındı. Türkiye’nin Kanada Büyükelçisi Can Dizdar, olayla ilgili açıklama yaparak yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

BÜYÜKELÇİLİK: VAHİM HATANIN TAKİPÇİSİYİZ

Türkiye’nin Kanada Büyükelçisi Can Dizdar, yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk’ümüze böyle bir muamelenin reva görülmesi asla kabul edilemez. Maalesef bu tür münferit hadiseler zaman zaman yaşanabiliyor. Bu tür olaylara karşı duyarlılık gösteren vatandaşlarımızın çabaları çok kıymetlidir. Biz de bu vahim hatanın düzeltilmesi ve bir daha tekrarlanmaması adına gerekli tüm girişimlerde bulunacağız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.”

OKUL YÖNETİMİ GERİ ADIM ATTI: MATERYAL GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Gelen yoğun tepkiler üzerine Alberta Devlet Okulları Eğitim Danışmanı Kim Smith, bir açıklama yaparak ödevin yeniden değerlendirileceğini belirtti. Smith, “Yazılı materyalin revizyona ihtiyacı olduğu kabul edilmektedir. İnceleme süreci başlatılmıştır” dedi.

ATATÜRK’Ü DİKTATÖRLERLE EŞLEŞTİRME GİRİŞİMİNE TEPKİ YAĞDI

Tepkiler yalnızca Türkiye’den değil, Kanada’daki Türk diasporasından da geldi. Eğitim çevreleri ve sivil toplum kuruluşları, Atatürk’ün demokratik ve çağdaş bir devletin kurucusu olduğunu vurgulayarak, bu tür yanlış yönlendirmelerin uluslararası eğitimde tarihsel gerçekliği zedelediğini ifade etti.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com