Kendall Jenner Karları Eriten Bikinili Pozlar
Kendall Jenner Karları Eriten Bikinili Pozlar
Kayak tatilinden bikinili pozlar paylaşan Kendall Jenner ortalığı alev alev yaktı
26 yaşındaki model Kendall Jenner sadece kendi ülkesinde değil dünya çapında ünlü bir isim
Güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakan Jenner’ın tek mesleği modellik değil.
Kendall Jenner geçtiğimiz günlerde kendi tekila markasını çıkartarak uzun bir süre adından bahsettirmişti.
Hem iş hem aşk hayatında mutlu olan Kendall Jenner geçtiğimiz günlerde sevgilisi Devin Booker ile kayak yapmaya gitti.
Kayak tatilinden paylaştığı bikinili ve kar botlu fotoğrafını paylaşınca beğeni yağmuruna tutuldu
İşte muhteşem fiziğiyle göz dolduran modele yapılan yorumlar