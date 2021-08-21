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Mehmet’i Utandıran Sorular

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Mehmet’i Utandıran Sorular
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21 Ağustos 2021 - 11:13
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Önceki gün Kuruçeşme’de bir konsere giden Mehmet Dinçerler’e Hadise soruldu. İş insanı, “Hayatımız gayet iyi, her şey yolunda” demekle yetindi.

Mehmet Dinçerler'e 'Hadise' sorusu!
Hadise‘yle yaşadığı sürpriz aşkla gündeme gelen iş insanı Mehmet Dinçerler önceki gün Rus müzisyen Evgeny Grinko’nun Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi’ndeki konserini izledi. Konser öncesi magazin muhabirleriyle karşılaşan iş insanına doğal olarak Hadise’yle yaşadığı aşk soruldu.

Dinçerler gelen sorulara,”Arkadaşlar ben hiç özel hayat konuşmadım, teşekkür ederim. Hayatımız gayet iyi, her şey yolunda” demekle yetindi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in aşkı ilk olarak Bodrum’da ortaya çıkmıştı. Çift daha sonra Meksika’nın gözde tatil beldesi Tulum’da tatil yapmıştı.

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