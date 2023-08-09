Borç yapılandırmada bu tarihe dikkat! Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Borç yapılandırmanın son tarihi duyuruldu.