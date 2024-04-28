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Kemeraltı’nda bir iş yerinde yangın

Kemeraltı’nda bir iş yerinde yangın
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Nisan 2024 - 12:02

İzmir’deki handa yer alan tekstil deposunda çıkan yangın büyüyerek çatıya sıçradı. Yangında bir kişi yaralandı.

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