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COVID-19 Salgını İle İlgili Önemli Araştırma: ‘Salgın, Yaşam Süresini 1.5 Yılın Üzerinde Kısalttı…

COVID-19 Salgını İle İlgili Önemli Araştırma: ‘Salgın, Yaşam Süresini 1.5 Yılın Üzerinde Kısalttı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mart 2024 - 11:25
Uluslararası Bir Araştırma, Covid-19 Salgınının Dünya Genelinde Beklenen Yaşam Süresini 1.5 Yılın Üzerinde Azalttığını Ortaya Koydu

Küresel Hastalık Yükü (GBD) çalışmasının 1950-2021 yıllarında 195 ülkedeki ölüm oranları ve beklenen yaşam süreleri analiz edilerek gerçekleştirilen araştırmada, Covid-19 salgınının etkileri özellikle vurgulandı.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tarafından yürütülen araştırmada, 2019 ile 2021 arasında dünya genelinde beklenen yaşam süresinin 1.5 yılın üzerinde azaldığı ve bu azalışın geçmişteki artışların keskin bir şekilde tersine döndüğü tespit edildi.

IHME araştırmacılarından Dr. Austin E. Schumacher, Covid-19 salgınının özellikle dünya genelinde yetişkin nüfus üzerinde derin etkiler bıraktığını belirterek, “Salgın sırasında, ülkelerin ve bölgelerin %84’ünde beklenen yaşam süresinde bir azalma gözlemlendi. Bu durum, yeni patojenlerin potansiyel yıkıcı etkilerini açıkça ortaya koyuyor.” dedi.

Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama olarak ne kadar süre yaşadığını gösteren istatistiksel bir ölçüdür.

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