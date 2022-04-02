Vefa Küçük: “Eski başkan rekabeti Fenerbahçe’de kan davasına dönüştü”

8 yıldır yürüttüğü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na yeniden aday olan Vefa Küçük seçim öncesinde Hürriyet’e konuştu. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki gerilime ilişkin konuşan Vefa Küçük, “Fenerbahçe yönetimiyle çatışan eski başkan ve onu destekleyen belli bir grup kulüp üyesi var. Bunlar Aziz Yıldırım başkana hayran bir kitle. Meşru olarak herkes sandıktan çıkar veya çıkamaz, bu bir demokratik yarıştır ama sandığa gitmeden mevcut başkanı devirmek için bir seneyi aşkın bir süredir devam eden çekişme var. Bunu herkes görüyor.” dedi.

Fenerbahçe’de 8 yıldır Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve yeniden aday olan Vefa Küçük, 9 Nisan’daki seçim öncesi Hürriyet’in konuğu oldu. Kulübün içini en iyi bilen isimlerden biri olduğunu belirten Küçük şu açıklamaları yaptı: “32 senedir Fenerbahçe’nin bir fiil içinde bulunuyorum ve son 8 senede ise Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Divan Başkanlığı için tekrar adayım. Çoğu insan Fenerbahçe’yi tribünden görür, gördükleri kadarıyla da teşhis koyabilirler. İçini bilen sayısı 40 bin üye kişi içinde 500 ila bin kişiyi geçmez. Ben ise bırakın tanımayı, Fenerbahçe’nin ilaçlı tomografisini çektim

4. aday aniden ortaya çıkmadı

Seçim normal seyrinde olsa 2021’de yapılacaktı. Nail Kır ve ben geçen yıl adaylığımızı açıklamıştık. Ancak pandemi nedeniyle seçim 2022’ye ertelendi. Daha sonra Sait Yılmaz adaylığını açıkladı. 4. aday ise aniden ortaya çıktı zannediliyor ancak gerçek öyle değil. Ben Uğur Dündar’ın aday olacağını 1 ila 1,5 ay önceden kendi istihbarat kaynaklarımdan öğrenmiştim. Ancak kendisi açıklamadan bunu telaffuz etmedim. Bildiğiniz gibi Uğur Dündar benim Vefa Lisesi’nden sınıf arkadaşımdır. Kendisi yaklaşık 20 senedir kulübe gelmemiştir. Yoldan geçerken birileri söylediği için gene bir ‘Uğrayayım’ dedi.

1 yılı aşkın süredir çekişme var

Fenerbahçe adına, elini taşın altına koyduğu, ne var. Var da biz mi bilmiyoruz. Kulübün ne MR’ını ne ultrasonunu çekebilir. Ama MR çekmeyi bilenlere yardım eder ancak. O hazıra konacak. Bu kulüpte eski başkan rekabeti var, bu da bir nevi kan davasına dönüştü. Meşru olarak herkes sandıktan çıkar veya çıkamaz, bu bir demokratik yarıştır ancak sandığa gitmeden mevcut başkanı devirmek için bir seneyi aşkın bir süredir devam eden çekişme var, bunu herkes görüyor. Uğur Dündar ‘Fenerbahçe’yi birleştirmeye geldim, kimsenin adamı değilim’ diyor. Ben 99 yılında ihanetini bizzat yaşadığım için ifadelerini gerçekçi bulmuyorum.

Kır ve Küçük’ü kullanamadılar

Fenerbahçe yönetimiyle çatışan eski başkan ve onu destekleyen belli bir grup kulüp üyesi var. Bunlar Aziz başkana hayran bir kitle. Aziz başkanı ben de methettim ve bundan hiç pişman değilim. Ama 2018 seçimlerinde %78 oya %22 alan bir aday, bugün demokrasi ve sandığa saygı göstermeyip kendisini aşırı oy farkıyla yenen bir başkanı antidemokratik bir şekilde yenmek istiyor. 1,5 ay önce Nail Kır’ı destekliyorlardı, Nail Kır üzerinden yönetimin elini zora sokmak istiyorlardı. Baktılar ki olmayacak Vefa Küçük de kendini kullandırmıyor, piyon olacak kişiyi getirdiler. Şimdi Uğur Dündar sandık dışı hesaplaşmanın sürükleyicisi olacak.”

BEN NE ALi KOÇ’UN NE DE AZiZ YILDIRIM’IN ADAYIYIM

“Daha önce ‘Ben kimsenin adamı olduğum için değil, adam gibi adam olduğum için adayım’ demiştim. Yine aynısını söylüyorum. Ben eğilmeyen, bükülmeyen bir adamım.”

“Ben ne Ali Koç’un ne Aziz Yıldırım’ın adamıyım, bugüne kadar ne yaptıysam aynısına yapacağım, bu yaşıma kadar hiç bir siyasi partiye yakınlaşmadım, sandığa gider oyumu kullanır, evime dönerim. Ayrıca bugüne kadar sürekli aynı partiye oy vermiş bir kişi de değilim. ‘Ben kimsenin adamı olduğum için değil, adam gibi adam olduğum için adayım’ ifadelerini kullanmıştım. Ben yine aynısını söylüyorum.

BAŞKANA ‘KiM YETKiN YOK’ DER

Geçen yıl haziran ayında aidat konusunda 500 lirayı Ali Koç kendi oylayacaktı ‘Dur başkan, divanı ben yönetiyorum sen rakamı söyle ben oylatırım’ dedim ve orada da söz vermedim. Herkes seçilmiş başkana el pençe divan durur, seçilmiş başkana kim ‘Senin yetkin yok benim var’ diyebilir. Eğilmeyen bir adamım, ben derim.”

KULÜP iÇiN ŞEVKLE ÇALIŞMAYA DEVAM

“F.Bahçe’nin birlik ve bütünlüğü benim için her şeyden önemli oldu. Bunu korumayı da her zaman en büyük vazifem kabul ettim. Ben F.Bahçe’nin büyüklüğüne hizmet etmeyi, F.Bahçe için çalışmayı, bu çınara emek vermeyi görev bildim. Hiç yorulmadım. Önümüzdeki 2 sene içerisinde de aynı şevkle çalışacağımı taahhüt ederim.

VERDiĞiM SÖZLERi TUTTUM

Kısaca Fenerbahçe’de yaptıklarımdan bahsetmek gerekirse;

1996’da bugün konuk evi olan kulüp binasını yaptırdım, açılışını da Süleyman Demirel yaptı.

1 oyla kaybettiğim seçimin arifesinde yüzme havuzu yaptırma sözü vermiştim ve yaptırdım.

Samandıra Tesisleri’ne fazla bir maddi katkım yok ancak Ali Şen’le dönemin Maliye Bakanı İsmet Atilla ve Milli Emlak Müdürü Akif Hamza Çebi’ye giderek arsanın F.Bahçe’yi tahsisini sağladık. İlk hafriyat işlemlerini de Ali Şen’in son döneminde başlatmıştık.

1993’te Kayışdağı’nda 40 odalı, 300 kişilik konferans salonu, 2 çim, 1 halı sahayla çok büyük bir altyapı tesisi yapılacaktı, sonradan koleje çevrildi. Oraya en yüksek bağışı yapan kişi de ben oldum.

2018’DEKi GENEL KURULDAN DAHA TARAFSIZ OLACAĞIM

“2018’de yapılan kongrede ben vefa duygumu gösterdim, oyumu Aziz Yıldırım’a atacağımı açık açık söyledim, seçimi de en adil şekilde yönettim. Bugün seçim olsa ve divanı gene ben yönetsem, görevimde 2018’den daha iyi ve daha tarafsız davranacağımı garanti ederim. Çünkü bu benim genlerimde var, bir yandan bulduğum her fırsatta başkanlara tecrübelerimi aktarırım.”

ÜNDAR’IN ADAYLIĞI BANA kDV OY GETiRECEK

“Topluma sorsanız belki de yüzde 99 insan Uğur Dündar en güvenilir, dürüst gazeteci, en namuslu gazeteci, en vatansever gazeteci, en Atatürkçü diyebilir. Ama kimse Fenerbahçe’deki Uğur Dündar’ı bilmiyor, tanımıyor. Zamanında bana kazık atan kişinin bu yönlerini anlatmam lazım ki! Ben zaten yüzde 51’in üstünde oy alacağımı umuyordum. Uğur Dündar’ın aday olmasıyla benim kemik oylarımda bir kayıp yok tam tersine şimdi KDV gelecek.”