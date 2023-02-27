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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan net adaylık çıkışı! ‘Altılı Masa’nın adayı…’

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan net adaylık çıkışı! ‘Altılı Masa’nın adayı…’
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27 Şubat 2023 - 16:14
Partisinden seçimlerde Cumhurbaşkanı adayını belirleme dahil tam yetki alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Altılı Masa’nın adayı ilk turda kazanacak” açıklamasını yaptı.

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