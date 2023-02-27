Kemal Kılıçdaroğlu’ndan net adaylık çıkışı! ‘Altılı Masa’nın adayı…’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YetkinReport’a konuştu. “Tek kişilik hükümet artık yönetemiyor. Devletin iyi yönetilmediğini deprem bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkardı. Altılı Masa adayı ilk turda cumhurbaşkanı seçilecek, buna inanıyorum” diyen CHP lideri, devamında şu ifadeleri kullandı:
“Altılı Masa’nın dağılacağı söylentileri asılsız, kopma ihtimali yok. Her ne kadar uyumsuz olduğumuz havası yaratılmak isteniyorsa da Masa uyumlu çalışıyor. Elbette ki zaman zaman masada ya da belli alanlarda birlikte çalışan arkadaşlarımız arasında farklı görüşler dile getiriliyor.
“(HDP ve Kürt seçmen sorusu üzerine) Altılı Masa’nın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı toplumun her kesiminden, yurdun her bölgesinden, her kimlikten, her inançtan ayırt etmeden oy isteyecektir. Bu da doğal. Türkiye’nin demokratikleşmesini isteyen herkesin de bunu göreceğine inanıyorum. 2 Mart toplantısında bütün bunları görüşme imkânımız olacak.”