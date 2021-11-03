BBVA’nın Garanti Hisselerini Alma Kararı Borsaya Tavan Yaptırdı

BBVA’nın yüzde 50,1 hisse için 2.2 milyar Euro’luk kaynak ayırdığını açıklaması sonrası, bankacılık hisseleri ralli yaparken, BIST 100’de yükseliş ivme kazandı.

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi güne yüzde 2,07, bankacılık endeksi ise yüzde 7,8 yükselişle başladı. Bu 21 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeyi gösteriyor. Garanti BBVA hisseleri ise tavan yaptı.

Sabah 10.05 liraya kadar çıkan dolar/TL BBVA’nın açıklaması sonrası 9.95 liraya kadar geriledi. Dolar öğleden sonra yönünü yeniden yukarıya çevirdi ve 10 TL’yi tekrar geçti.

Konuya yakın kaynakların Dünya’ya verdiği bilgilere göre banka son Garanti hissesi alımı yaptığında hisse fiyatı 2.2 dolar civarındaydı ve bugün 1.2 dolar seviyesinde. Öncelikle kaynaklar BBVA’nın fiyatı ucuz bulduğunu vurguladı ve bir potansiyel içerdiğini düşündüğüne de dikkat çekti. Ayrıca kaynaklar hisse alım hamlelerinin Meksika’daki yerel banka için de gerçekleştirdiğini belirtti. BBVA’nın ilk satın alımında Garanti’ye 9.1 milyar Euro verdiğini ve 1 milyar Euro civarında temettü aldıklarını ve satın almanın maliyetinin 8 milyar Euro civarında olduğunu kaydeden kaynaklar şu an yüzde 50,1’e 2.2 milyar Euro ile sahip olabileceğine de dikkat çekti.

Kaynaklar, BBVA’nın şu anda yüzde 49,9’una sahip olduğunu hatırlatarak bunun azınlık hisse olarak göründüğünü ve banka bilançosunda konsolide olarak yer almadığını dile getirerek, gönüllü pay alımı sonrasında tüm paylara sahip olamasa da BBVA’nın çoğunluk hissedarı haline geleceğini kaydetti. Bu durum bilançolarda konsolidasyonu ve optimizasyonu sağlayacak. BBVA, değerli ve karlı bir varlığını bilançoda çok daha verimli olarak yer verebilecek.

Peki yatırımcı ne yapabilir? Açılışta BBVA’nın yüzde 15 primli olarak belirlediği fiyatın yüzde 10’u yakalandı. Yüzde 5 yükseliş kaldı ve analistler yatırımcıların çok hızlı bir şekilde Garanti paylarını ellerinden çıkaracağını düşünmüyor.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) CEO’su Onur Genç Türkiye’nin uzun dönemli potansiyeline inanmaya devam ettiklerini söyleyerek “Türkiye hakkındaki temel soru döviz piyasalarındaki riskten korunmak olmaya devam edecek süreç içerisinde bu konuda olası ayarlamalar yapılabilir” dedi. Genç, “Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, tüm yatırım kararlarımızın rehberidir. ABD’deki iştirakimizin satışı, diğer konuların yanı sıra, ana pazarlarımıza fazla sermayeyi yatırmak için bize stratejik bir seçenek sunuyor” diye konuştu.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres de “BBVA’nın Garanti’den mevcut hisse alım kararına dair Türkiye piyasalarındaki riskler zaten fiyatlanmıştı. Bu işlem, Türkiye’deki franchise’ımıza yatırım yapmak ve hissedarlarımız için değer yaratmak için büyük bir fırsatı temsil ediyor. Garanti BBVA azınlık hissedarları için fiyat çok cazip” ifadelerine yer verdi.