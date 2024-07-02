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Kayseri’deki eylemler sonrası 474 kişi gözaltında!

Kayseri’deki eylemler sonrası 474 kişi gözaltında!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Temmuz 2024 - 15:04
Kayseri’de yaşanan gerginlik sonrası 474 kişi gözaltına alındı.

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