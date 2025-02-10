KAYIT DIŞI ÇALIŞAN DOKTORLAR MALİYE’NİN RADARINDA: 13 MİLYAR LİRALIK VERGİ KAÇAKÇILIĞI TESPİT EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özel muayenehanelerde faaliyet gösteren doktorlara yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan araştırmalarda, başta estetik cerrahlar, diş hekimleri ve kadın doğum uzmanları olmak üzere 3 bin 663 hekimin toplamda 13 milyar liralık kazancını kayıt dışı bıraktığı belirlendi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ VERGİ DENETİMİ DEVREDE

GİB, özel muayenehanelerde çalışan doktorların beyan ettiği gelirleri, yapay zeka destekli analiz programlarıyla incelemeye aldı. Sonuçlar, bazı doktorların gelirlerini resmi kayıtlara eksik yansıttığını ortaya koydu. Yapılan tespitlerde:

Saç ekimi uzmanı bir doktorun yıllık 69 milyon liralık gelirini yalnızca 7 milyon lira olarak beyan ettiği ,

yıllık yalnızca , Kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon liralık kazancını kayıt dışı bırakarak 6,5 milyon lira olarak gösterdiği ,

yıllık kayıt dışı bırakarak , Bir diş hekiminin ise 67 milyon liralık hasılatını yalnızca 3 milyon lira olarak beyan ettiği ortaya çıktı.

ESTETİK VE DİŞ TEDAVİLERİNDE KAYIT DIŞILIK YAYGIN

Özellikle estetik operasyonlar, implant ve ortodonti tedavilerinden elde edilen gelirlerin büyük ölçüde kayıt dışı bırakıldığı belirlendi. Yurt dışından hasta kabul eden ve döviz üzerinden çalışan estetik kliniklerinin büyük çoğunluğunun vergi kaçırdığı tespit edildi.

850 DOKTOR BEYANLARINI DÜZELTTİ

Vergi kaçırdığı belirlenen doktorlar vergi dairelerine çağrılırken, ilk aşamada 850 hekim beyanlarını düzelterek vergi matrahlarını güncelledi.

BAKAN ŞİMŞEK: “VERGİDE ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı kazançla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Hedefimiz, vergide adaleti ve etkinliği sağlamak. Kayıt dışılık, en büyük adaletsizliklerden biridir. Kimseyi cezalandırmak değil, vergisel yükümlülükleri yerine getirmeyenleri tespit etmek istiyoruz. Gönüllü uyum sürecine dahil olmayan mükellefler hakkında ağır cezai yaptırımlar uygulanacaktır.”

Vergi kaçıran doktorlara yönelik denetimlerin süreceği ve yeni tespitlerin kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

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