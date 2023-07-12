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Kremlin tepki gösterdi, yanıt Stoltenberg’den geldi! ‘Ukrayna, NATO’ya her zamankinden daha yakın’

Kremlin tepki gösterdi, yanıt Stoltenberg’den geldi! ‘Ukrayna, NATO’ya her zamankinden daha yakın’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Temmuz 2023 - 15:56

Kremlin NATO’nun Ukrayna’ya güvenlik taahhüdü sağlamasına tepki gösterirken Ukrayna lideri ile ortak basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Moskova’nın NATO’nun kimin üyesi olacağı konusunda bir kararı olamaz. Bugün aldığımız kararla Ukrayna’yı NATO’ya daha da yaklaştırıyoruz. Moskova buna karar verecek değil” dedi. Zelenski ise açıklamasında AB ve NATO’ya üyelik için reformları sürdürdüklerini vurguladı.

NATO Liderler Zirvesi’nin 2. gününde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ortak basın toplantısı düzenlediler ve toplantı gündemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundular.

UKRAYNA NATO’YA HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN

Toplantıda ilk sözü alanNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ,”Ukrayna NATO’ya şu an her zaman olduğunda daha yakın. Müttefikler Ukrayna’nın NATO üyesi olacağını tekrardan belirtmek istiyor. Bu Ukrayna’nın üye yolundaki iki adımlı süreçten tek adımlı sürece geçişini sağlayacak. Ayrıca şartların yerine getirildiğini düşündüğümüz zaman bir davet sunacağız bu önemli bir adım. Bugün verilen kararlar yeni bir başlangıcı işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya verilen garantiler konusunda gösterdiği tepkiye cevap veren Stoltenberg, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kazanması Ukrayna için ve dünya için bir trajedi olur. Moskova’nın NATO’nun kimin üyesi olacağı konusunda bir kararı olamaz. Bugün aldığımız kararla Ukrayna’yı NATO’ya daha da yaklaştırıyoruz. Moskova buna karar verecek değil” dedi.

Kremlin tepki gösterdi, yanıt Stoltenbergden geldi Ukrayna, NATOya her zamankinden daha yakın

ZELENSKİ: ŞİMDİDEN HARİKA BİR DESTEK GÖRÜYORUZ

 

Stoltenberg’den sonra söz alan Ukrayna lideri ise, “Güvenlik bizim ortak önemsediğimiz şey. İletişimimiz önemli. Barış ve güvenlik konularını konuştuk. olumlu haberlerimiz var. Bu zirvede birçok görüşme gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

“Ukrayna’nın NATO üyeliği ile ilgili beklentilerimizi konuştuk. Birlikte uzun bir yola girdik. Askerlerimizin artık iyi bir tecrübesi var, bize verilen silahları kullanabildiğimizi gösterdik. Ukrayna bu süreçte AB ile entegrasyonunu ortaya koydu. Bu zirvenin askerlerimiz, vatandaşlarımız için güvenliğimiz için önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.

ÜYELİK DAVETİ VURGUSU

Bugün bu garantiler, G7 ülkeleri tarafından da onaylanabilir. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Bu zirvenin sonuçları güzel ancak üyelik daveti de alırsak ideal olur.

Henüz NATO’da değiliz ancak şimdiden harika bir destek görüyoruz. Bu nedenle sizlere teşekkür etmek istiyorum. AB ve NATO’ya üyelik için reformları sürdürüyoruz.

“BAZI KİŞİLER ÜYELİĞİMİZDEN KORKUYOR, BU ANLAŞILABİLİR BİR ŞEY”

Ortaklar bize silahlarla yardımcı oluyor. Bunu anlıyoruz. Bazı kişiler üyeliğimizden korkuyor. Çünkü kimse dünya savaşı istemiyor. Bu mantıklı ve anlaşılabilir bir şey. Ukrayna şuan savaşıyor ve savaş sürdüğü sürece NATO’ya üye olamayacağımızı biliyoruz. Ancak verilen sinyaller önemli.

Güvenlik garantileri hakkında şunu söylemek istiyorum. Bunlar yan sonuçlar değil. Müttefiklerimizden gerçek sözler aldık. Bu da ilk yasal belge anlamına gelecek. Sonrasında da Ukrayna ikili belgeler de imzalayacak her garantör ile birlikte.”

KREMLİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun Ukrayna’ya güvenlik taahhüdü sağlaması konusunda yaptığı açıklamada “Son derece hatalı ve potansiyel olarak çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna’ya verilen garantiler Rusya’nın güvenliğini ihlal ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

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