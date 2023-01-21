Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Malum kuraklık var. Soruyorlar çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Maşallah, bu ihtişam Bursa’nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa, yeniden 2023’e şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum, size güveniyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı da birlikte inşa edeceğiz. Sanayinin, ticaretin, tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun, kuruluşun şehri Bursa bizimle birlikte olduğu müddetçe Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur.

“120 BİNİ AŞKIN KİŞİ MEYDANDA”

Emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu yolun sağı, solu Bursa’da ne durumdayız diye baktım ve verilen rakam 120 bini bugün aştık. Maşallah Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Aramızdaki bu gönül bağından aldığımız güçle önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz, ardından ülkemizi dünyaya yükselteceğiz.

“KURAKLIĞA ÇARE BARAJLAR”

Eğitimde, anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, bina güçlendirmesinden atölyeye kadar çeşitli ilçelerimizde 127 farklı yatırımı resmen bugün açıyoruz. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitelerimizin tamamlanan alt yapı ve binalarının resmi açılışını yapıyoruz. Mudanya Üniversitemizin de fakülte, yükse okul, enstitü, araştırma merkezi birimlerini bu eğitim öğretim yılında resmen faaliyete açıyoruz.

Sağlıkta, çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerimizin ve diğer tesislerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Adalette, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi binası ile Orhangazi ve Gemlik Adliye binalarının, güvenlikte emniyet müdürlüğümüzün çeşitli hizmet binalarının resmi açılışlarını bugün yapıyoruz. DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyar metreküpün üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyükkumla Barajı’nı da buradan resmen hizmete açıyoruz.

Malum Kuraklık var. Soruyorlar çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.

TOKİ’nin Dusunbey’in Karyağmaz köyünün Mustafa Kemalpaşa ilçemize nakledilmesi için yaptığı 404 konut ve ahırın Orhangazi’de inşa edilen 292 konutun, Orhaneli’de inşa edilen 148 konutun, Gemlik’te tamamlanan 224 konutun dönüşümünün resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Tarım Bakanlığımızın çeşitli birimleri tarafından tamamlanan destekleme projelerinin ayrıca çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarının restorasyonların resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz güncel bedeli 4,6 milyar lirayı geçen 67 ayrı projeyi Bursa’mıza kazandırdı. Aralarında Dağyenice Doğal Yaşam Merkezi’nin, Gökdere Millet Bahçesi’nin, çok sayıda yol yapımı ve asfaltlaması, spor tesisi inşası, otopark, çevre düzenlemesi, araç alımı, arıtma tesisinin de bulunduğu bu yatırımların resmi açılışını da buradan yapıyoruz.

Aynı şekilde ilçe belediyelerimizin tamamlanan yatırımlarını da resmen hizmete açıyoruz. Bugün ayrıca özel sektörümüzle şehrimize kazandırılan yatırım tutarı yaklaşık 17 milyar lirayı ve güncel rakamla 30 milyar lirayı bulan 19 bine yakın istihdam sağlayacak 128 tesisin de resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarları güncel rakamla 12 milyar liraya varan kamu yatırımları ile 30 milyar liraya ulaşan özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kimi ilave, kimi yeni yatırım olarak hayata geçirilen projelerin sahiplerine baktığımızda hemen tamamının ülkemizin gurur abidesi şirketleri olduğunu görüyoruz. Şehrimizin tüm bu yatırımlara kavuşmasına vesile olan Bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize, hayır severlerimize, iş dünyamıza teşekkür ediyorum.

Son 20 yılda Bursa’ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bursa’ya 2. devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesi’ni kurduk. Yurt binaları kurduk.

”ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI’NI KURDUK”

Ulaştırmada, Bursa’nın bölünmüş yol uzunluğunu 601 kilometreye çıkardık. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun önemli bir kısmı şehrimizden geçiyor. Daha önce Körfez’i dolanmak için aracı ile ve feribot ile saatler harcayan Bursalı kardeşlerim artık dakikalar içinde karşıya geçebiliyor. Böylece Bursa’dan İstanbul’a 1 saatte, İzmir’e 3,5 saatte, Eskişehir’e 2,5 saatte varılabiliyor. Otoyol yanında Orhangazi-İznik Yolu ve İznik çevre yolunu, Yenişehir-Bilecik-Osmaneli yolunu, Mudanya-Bursa-Gemlik yolunu, Keles Domaniçyolunu ve Keles çevre yolunu tamamladık.

Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’nı 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 40’ı bulan metro projemizi de inşallah yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Bursalı çiftçilerimize 2,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bursalı iş insanlarımızı 17,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Enerjide ilimizdeki doğal gaz abone sayısını 1 milyon 30 binin üzerine çıkardık. Şimdi size bir müjde vereyim. Uludağ Alan Başkanlığı’nı kurarak turizm merkezinin korunmasını sağladık. Eser ve hizmetlerimizi özetlemek bile epeyce vakit alıyor.

Beraberce çok çalışmamız lazım. Öyle bir ses verin ki Marmara’nın ta karşı kıyılarından bile duyulsun. Bursa, Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Müreffeh Türkiye yolunu sandıkta bir kez daha açmaya hazır mıyız? Cumhuriyetimizin yeni asrını bir olarak, diri olarak, kardeş olarak, Türkiye olarak hep birlikte kucaklamaya hazır mıyız?