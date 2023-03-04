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Kayıp Erva’dan acı haber!

Kayıp Erva’dan acı haber!
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04 Mart 2023 - 11:32

Kahramanmaraş’ta, depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan Mukaddes Erva Aktaş’ın (10) hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Mukaddes Erva Aktaş, 6 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Ardından baba Abdullah Aktaş da yaralı çıkarılırken, annesi Ayşe Betül (30), kardeşi Zümra (4), halası Özlem Aktaş (22) hayatını kaybetti.

AMBULANSA GÖTÜRÜLDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Komşuları tarafından yolda ambulansa teslim edilip, hastaneye kaldırılan Mukaddes Erva’dan bir daha Haber alınamadı. Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçtikten sora Mukaddes Erva’nın, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkmıştı.

Görüntüde birinin, Mukaddes Erva’yı yolda otomobilin arka koltuğunda kucağına aldıktan sonra yolun karşısındaki ambulansa götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettiği görüldü.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Baba Abdullah Aktaş’ın günlerdir bulmak için çaba harcadığı kızı Mukaddes Erva’nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş’ta hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra yaşamını yitiren Mukaddes Erva’nın kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi. Savcılık kararı ile mezardan çıkarılan Mukaddes Erva’nın cenazesi, babasına teslim edildi.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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