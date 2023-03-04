ABD gündem yeniden Biden’ın sağlığı!

ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, Biden’ın göğsünden Şubat ayında biyopsiyle alınan lezyonun kanserli hücre olduğunu, ancak tedavi gerektirmediğini açıkladı.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanına sahip Biden’ın sağlık durumu göreve geldiği günden beri ülkenin en çok tartışılan konularından biri oldu. Biden ikinci dönem için 2024’te aday olabileceğinin sinyallerini verse de muhalefet Biden’ın başkanlık için çok yaşlı olduğunu öne sürüyor.

BOŞLUK İLE TOKALAŞMASI GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Sık sık kırdığı potlarla gündeme gelen Biden’ın bir törende karşısında kimse olmamasına rağmen boşlukla tokalaşması günlerce konuşulmuştu. Biden ayrıca eşi Jill Biden’ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu iddia etmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.

Muhalefet ve sosyal medya kullanıcıları Biden’ın bilişsel sağlığını sorgularken bugün gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

GÖĞSÜNDEN ALINAN LEZYON KANSERLİ ÇIKTI

Biden’in doktoru Kevin O’Connor, Biden’a göğsündeki bir lezyon için 16 Şubat’ta yapılan biyopsinin sonucunu açıkladı. Doktor O’Connor, biyopsiyle alınan lezyonun “bazal hücreli karsinom” adı verilen bir cilt kanseri türü olduğunu belirterek, “Tüm kanserli doku başarıyla alındı. Daha fazla tedaviye gerek yok” ifadelerini kullandı.

O’Connor, bazal hücreli karsinom lezyonlarının yayılma veya metastaz yapma eğiliminde olmadığını vurguladı.

Söz konusu lezyonların boyut olarak büyüme potansiyeline sahip olduğunu aktaran O’Connor, Biden’a biyopsi yapılan bölgesinin ise iyileştiğini kaydetti.

O’Connor, rutin kontrol kapsamında Biden’ın durumunun takip edileceğini ifade etti.

Bazal hücreli karsinom en sık görülen deri kanseridir. Cilt Kanseri Vakfı’na göre, her yıl 3,6 milyon Amerikalı’da teşhis edilen bu hastalık erken teşhis edildiğinde tedavisi başarılı olur ve minimum hasara neden olur.

BİDEN AİLESİNİN KANSER İLE SAVAŞI

BBC Biden ailesinin KANSER hastalığı ile olan savaşına dikkat çekti. Ailenin 2015 yılında oğlu Beau’yu beyin kanserinden kaybettiğini yazan gazete Biden’ın da başkan olman önce de bir kaç kanserli lezyon aldırdığına dikkat çekti.

First Lady Jill Biden’ın da Ocak ayında sağ gözünden ve göğsünden iki bazal hücre lezyonu çıkarılmıştı.

SAĞLIK RAPORU 17 ŞUBAT’TA AÇIKLANMIŞTI

ABD’de başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremeyeceğine yönelik iddialarla sık sık gündeme gelen 80 yaşındaki Joe Biden’ın sağlık raporu 17 Şubat’ta kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Doktor Kevin O’Connor, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde yapılan muayenenin ardından raporunda Biden için “Başkanlık, başkomutanlık, devlet başkanlığı gibi görevlerini yerine getirmeye uygun” ifadelerini kullanmıştı.

Biden’a göğsündeki bir lezyon için biyopsi yapıldığını söyleyen Kevin O’Connor, henüz sonuçlarının çıkmadığını belirtmişti.

O’Connor, son derece detaylı bir nörolojik muayeneden geçirilen Biden’ın, parkinson gibi nörolojik bir hastalığı bulunmadığını vurgulamıştı.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.