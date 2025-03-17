KAYDA GEÇSİN EKİBİNİN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU: ÜNLÜ İSİMLE YENİDEN EKRANDA OLACAKLAR

Geçtiğimiz günlerde Halk TV’de yaşanan kriz sonrası istifa eden Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi netleşti. Gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan, yoluna YouTube üzerinden devam edecek. Üstelik ekip, ünlü isim Oğuzhan Uğur ile birlikte çalışacak.

HALK TV KRİZİ SONRASI İSTİFA ETMİŞLERDİ

Kayda Geçsin programının Halk TV’deki yayın hayatı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan söyleşinin ardından sona ermişti. Kütahyalı’nın röportajının kanalın YouTube hesabında yayınlanması, kanal içerisinde büyük krize yol açmış, birçok gazeteci duruma tepki göstermişti.

Krizin büyümesinin ardından kanal sahibi Cafer Mahiroğlu, kendi YouTube kanalında açıklama yapmak istemiş ancak Kayda Geçsin ekibi buna izin vermemişti. Yaşanan gerilimin ardından ekip, kanaldan ayrıldıklarını duyurmuştu.

YENİ YOL HARİTALARI NETLEŞTİ

Yaşanan olayların ardından merak edilen Kayda Geçsin ekibinin yeni platformu da belli oldu. Ünlü içerik üreticisi Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kayda Geçsin ekibi YouTube’ye geliyor” diyerek müjdeyi verdi.

Paylaşımında gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan’ı da etiketleyen Uğur, birlikte çekilmiş bir fotoğraf da yayınladı.

YOUTUBE’DE YENİDEN BİR ARADALAR

Halk TV’de ses getiren yayınlara imza atan Kayda Geçsin ekibi, artık bağımsız bir şekilde YouTube üzerinden yayın yapacak. Ekibin hangi formatla yayın yapacağı ve yayın tarihleri önümüzdeki günlerde netleşecek.

Oğuzhan Uğur gibi geniş bir kitleye hitap eden bir isimle iş birliği yapacak olan ekip, dijital medyada etkili bir varlık göstermeyi hedefliyor.

KAMUOYU MERAKLA BEKLİYOR

Gündeme dair yaptıkları cesur yorumlar ve analizlerle dikkat çeken Kayda Geçsin ekibinin yeni platformda nasıl bir içerik sunacağı şimdiden kamuoyu tarafından merak ediliyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/