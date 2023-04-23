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8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu

8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Nisan 2023 - 19:26

8 ay önce nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti boşanma kararı aldı. Ortak bir açıklama yaparak ayrılacaklarını duyuran çift, bayram sonrası anlaşmalı boşanma davası açacak. Boşanma dilekçesinde fikir ayrılıkları yaşadıklarını söyleyecek olan ikili, karşılıklı olarak da bir talepte bulunmayacak.

8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu - Sayfa 1

Geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir boşanma kararı aldı. Evliliklerinin 8. ayında krizleri aşamayarak ayrılık kararı alan çiftin boşanma detayları da belli oldu.

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8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu - Sayfa 2

BİRBİRLERİNDEN TALEPTE BULUNMAYACAKLAR
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in evliliği bayram sonrası açacakları davayla son bulacak. Avukatlarına talimat veren ikili anlaşmalı olarak yollarını ayıracak. Mahkemeye sunacakları dilekçede fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtecek olan ikili karşılıklı hiçbir talepte bulunmayacak.

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8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu - Sayfa 3

Çiftin gizlilik talep edecekleri iddia edilen boşanma davasının birçok ünlü ismin işlemler daha hızlı ilerlediği için tercih ettiği Beykoz Adliyesi ya da Büyükada’daki Adalar Adliyesi’nde açılacağı konuşuluyor.

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8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu - Sayfa 4

“EVLİLİĞİMİZİ YÜRÜTEMEDİK”
10 gün önce Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan ünlü çift, “Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz.

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8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu - Sayfa 5

Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu - Sayfa 6

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ ARASINDA NE YAŞANDI?
Ağustos ayında evlenen çiftin 1-2 aydır evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin sık sık sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

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8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu - Sayfa 7

İddiaya göre; Koç, deprem nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen oyuncuya yakın arkadaşlarıyla kutlama organize etti.

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8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu - Sayfa 8

Bu durumdan hoşlanmayan Özdemir, Koç’un bazı tavırlarından rahatsız oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine arkadaşı Saadet Özsırkıntı’nın evine gitti.

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8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu - Sayfa 9

“HER EVLİLİKTE SORUNLAR OLUR”
Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Demet Özdemir, evliliğindeki krizi kabul ederek “Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil” demişti.

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8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu - Sayfa 10

Oğuzhan Koç’un başrol olduğu filmin galasına katılmayan Demet Özdemir, bir kez daha ayrılık iddiasını gündeme getirmişti.

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8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu - Sayfa 11

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