İŞLETMECİLERE “ASKERİ ÜNİFORMA” CEZASI: MAHKEMEDEN HAPİS KARARI

İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz yıl yaşanan ilginç olayla ilgili mahkeme kararını verdi. Bir restoranda müşterilere askeri üniforma ile servis yapılması nedeniyle açılan davada, işletme sahibi, mesul müdür ve yabancı uyruklu çalışan hakkında hapis cezası kararı çıktı.

ASKERİ ÜNİFORMA İLE SERVİSE HAPİS İSTEMİ

Geçen yıl Beyoğlu’nda bir restoranda askeri üniforma ile servis yapan Yousuf Jaafer, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, üniformayı giyen Yousuf Jaafer ile işletme sahibi Abdulkadir Güler ve mesul müdür Adnan Kalkmaz hakkında üç ayrı suçtan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

3 AĞIR SUÇTAN YARGILANDILAR

Sanıklar, “Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama”, “Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçlamalarıyla hâkim karşısına çıktı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme, Yousuf Jaafer, Abdulkadir Güler ve Adnan Kalkmaz’ı, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini aşağılamak” ve “Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma” suçlarından ayrı ayrı toplam 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Sanıklar hakkında verilen hapis cezaları için mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte, sanıklar belirli bir denetim süresi boyunca benzer bir suça karışmadıkları takdirde, cezaları infaz edilmeyecek.

ASKERİ ÜNİFORMANIN KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKMESİ

Kamuoyunda da büyük yankı uyandıran olay, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Askeri üniformanın izinsiz kullanılması ve devlet kurumlarını aşağılayıcı şekilde sergilenmesi, vatandaşlar tarafından sert eleştiriler almıştı.

Mahkemenin verdiği karar, benzer olayların önlenmesi adına emsal niteliği taşıyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/