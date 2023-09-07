Ukrayna’dan beklenmedik ‘tahıl’ hamlesi

Rusya, BM ve Türkiye arabuluculuğunda imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan Temmuz ortasında tek taraflı olarak çekilmişti.
Tahıl Koridoru Anlaşması’na dönmeyen Rusya’nın Karadeniz’deki limanlara saldırılarını yoğunlaştırması üzerine Ukrayna, çözümü Hırvatistan’da buldu.
DW Türkçe’nin haberine göre, Ukraynalı yetkililer, Hırvatistan limanları üzerinden tahıl ihracatına başladıklarını duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko, “Burada söz konusu olan niş bir ticaret yolu olsa da, şimdiden oldukça sevildi” dedi. Sviridenko, bu olanaktan dolayı “minnettar” olduklarını ifade etti.
Ukraynalı yetkili, söz konusu ticaret yolunun genişletilmesi ile de ilgili olduklarını, zira bu lojistik rotasının savaştan sonra da iki ülke arasındaki ticaret açısından önemli bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti. Sviridenko, şu ana kadar Hırvatistan limanlarından ne kadar tahıl ihracatı yapıldığı konusunda ise bilgi vermedi.
Temmuz’da anlaşma imzalandı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Temmuz ayının sonunda Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e düzenlediği ziyarette Hırvatistan’ın Tuna Nehri ve Adriyatik Denizi üzerindeki limanlarının tahıl ihracatında kullanılabilmesi amacıyla bir anlaşma imzalamıştı.