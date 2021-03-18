HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Bitlis’te, PKK’lı teröristlerin 9 odalı sığınağı imha edildi

BİTLİS’te, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 odalı sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Bitlis’te, PKK’lı teröristlerin 9 odalı sığınağı imha edildi
22 views
18 Mart 2021 - 19:04
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

İl Jandarma Komutanlığı’nca Bitlis merkeze bağlı Sarıkonak köyünde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. ‘Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-21’ adıyla başlatılan operasyonda, PKK’lı teröristlerin kullandığı, 9 odalı sığınak tespit edildi. Sığınak içinde 10 metre elektrik kablosu, 1 adet 12 voltluk akü, 1 adet 120 mm içi boş havan mühimmatı, 1 adet 81 mm içi boş havan mühimmatı, 1 televizyon kumandası, 1 çift ayakkabı, perde ve çok sayıda kişisel temizlik malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri ise sığınaklarla birlikte imha edildi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da vatandaşlara Çanakkale şehitlerinin bir öğünlük menüsü ikram edildiHatay’da vatandaşlara Çanakkale şehitlerinin bir öğünlük menüsü ikram edildi
AKM’deki çökmede işçileri baret kurtardı!AKM’deki çökmede işçileri baret kurtardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tebrik telefonuCumhurbaşkanı Erdoğan’dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tebrik telefonu
Diyarbakır’da ele geçirildi! Urartu ve Roma dönemine aitDiyarbakır’da ele geçirildi! Urartu ve Roma dönemine ait
‘Ramo’nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!‘Ramo’nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müge Anlı’nın canlı yayınında büyük gerginlik!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uraz Kaygılaroğlu-Berrak Tüzünataç’tan yeni fotoğraflar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatay’da vatandaşlara Çanakkale şehitlerinin bir öğünlük menüsü ikram edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bitlis’te, PKK’lı teröristlerin 9 odalı sığınağı imha edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKM’deki çökmede işçileri baret kurtardı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tebrik telefonu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyarbakır’da ele geçirildi! Urartu ve Roma dönemine ait
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Ramo’nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Washington’dan HDP Açıklaması: Anayasanıza Uygun Biçimde Davranın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li Alpay Özalan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu Meclisten Atmaya Çalıştı.. İşte O Video
SON DAKİKA HABERLERİ
Müge Anlı’nın canlı yayınında büyük gerginlik!Mart 18, 2021-7:09 pm
‘Ramo’nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!Mart 18, 2021-7:00 pm
Washington’dan HDP Açıklaması: Anayasanıza Uygun Biçimde DavranınMart 18, 2021-6:54 pm
AKP’li Alpay Özalan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu Meclisten Atmaya Çalıştı.. İşte O VideoMart 18, 2021-6:50 pm
Gazeteci Seçkin Türesay Koronavirüs’e YenildiMart 18, 2021-6:45 pm
Uzmanlar: Merkez Bankası Faiz Artırmazsa Dolar 8,50 TL’yi GörebilirMart 18, 2021-4:24 pm
Emre Kınay Koronavirüse YakalandıMart 18, 2021-4:20 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.