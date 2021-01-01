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Kavga’da Flaş Hamle !

Kavga’da Flaş Hamle !
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07 Ekim 2021 - 14:12
Mustafa Keser, Star TV ekranlarında Bülent Ersoy’la sunduğu “Benzemez Kimse Bize” programının bitmesinin ardından gündem olacak açıklamalarda bulunmuştu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, açıklamaların ardından Bülent Ersoy’un harekete geçtiğini duyurdu.

Mustafa Keser ve Bülent Ersoy’un birlikte sundukları “Benzemez Kimse Bize” isimli televizyon programı, iki bölüm sonra yayından kaldırılmış ve programın sunucularından Mustafa Keser, yaşananların perde arkasını Youtube kanalında anlatmış ve Ersoy hakkında yaptığı olay yaratan açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

“SENİ DİVA DEĞİL DİVAN YAPARLAR” DEMİŞTİ

Keser, “Rezalet bir okuyuş. Vokallere uyamıyor… Gelelim ‘Diva’ meselesine. Divanın kelime anlamı, sanat dallarında üst düzey olarak bilgi, becerive donanıma sahip kadın sanatçıdır. Böyle süperstar gibi bir şey değil bu. Geçmişte Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, İnci Çayırlı, Perihan Altındağ varken Diva’lık sana mı kaldı? Nesrin Sipahi, Gönül Akkor, Emel Sayın, Gönül Yazar… Bunlar varken sana mı kaldı? Seni Diva değil divan yaparlar! Zeki Müren gitmiş yerine o kalmış. Haydi oradan! Hiçbir şey bildiğin yok senin arkadaş.” ifadelerini kullanmıştı.

BÜLENT ERSOY TAZMİNAT DAVASI AÇIYOR!

Kendi internet sitesinde yer alan bugünkü yazısında, bu sözlerin Bülent Ersoy’u çok kızdırdığını dile getiren ünlü sanatçı Onur Akay, “Bu sözlerle çileden çıkan Bülent Ersoy, Mustafa Keser’e tazminat davası açıyor.” açıklamasını yaptı.

GÖNÜL YAZAR’DAN MUSTAFA KESER’E TEŞEKKÜR!

Ayrıca Mustafa Keser’in gerçek ‘Diva’ olarak gösterdiği isimlerden ünlü sanatçı Gönül Yazar da Onur Akay’a konuştu. Yazar, “Mustafa Keser sağolsun, eksik olmasın. Musiki repertuarı çok zengin bir müzik adamıdır. Kimse onun eline su dökemez. Musikiyi bu kadar iyi bilen, detone olmayan bir müzik adamının söylemesi beni onore etti. Herkes de ona hak verecektir, bilmeyen de Mustafa Keser’in açıklaması ile öğrenmiş oldu. Maria Callas bir numaralı dünya divasıydı. Türklerden ise Leyla Gencer asıl divadır.” ifadelerini kullanarak, ‘Diva’ tartışması başlatacak açıklamalarda bulundu.

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