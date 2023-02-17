Marmara’da kırılmayan faylar var! Japon mühendis o bölgeleri tek tek gösterdi

Kahramanmaraş’ta dokuz saat arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.6 depremlerinden sonra deprem bilimciler ülkemizdeki fay hatlarıyla ilgili tespitlerini açıklıyor.

Uzun süredir Türkiye’de yaşayan Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaka, tv100’e özel önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Hatay’da hasar oldu ama fay hattı kırılmadı” diyen Moriwaka, “Bingöl’den sonra Muş, Van, Bitlis deprem bekliyor. Buradan sonra Marmara vuracak. Ege tarafında Manisa, Muğla ve İzmir’de kırıldı, fazla beklemiyorum, geliyorsa da 6’dan küçük diye tahmin edebilirim” dedi.

Japon Deprem Uzmanı Moriwaka’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Bursa yöresinde 150’den fazla kırmadığı nokta var. Marmara Bölgesi’nde 3-4 kırmadığı nokta var. Bunun zamanını söylemek mümkün değil ama yakında gelebilir”

“Biz ana olarak 1. Köprü, 2. Köprü ve 17 yere güçlendirme yaptık ve Mecidiyeköy E-5’inde sismik izolatör koyduk. Biz tahmini olarak boğazın ortasında 7,5 gibi deprem geliyor gibi hesap yapıp güçlendirme yaptık”

“HATAY VE KKTC’DE DEPREM OLABİLİR”

“Hatay’da hasar oldu ama fay hattı daha kırılmadı. Hatay’dan sonra KKTC’ye kadar fay hattı gidiyor. Hatay ve KKTC’de deprem olabilir.”

“BUNDAN SONRA MARMARA VURACAK”

“Bingöl’den sonra Muş, Van, Bitlis deprem bekliyor. Buradan sonra Marmara vuracak. Ege tarafında Manisa, Muğla ve İzmir’de kırıldı, fazla beklemiyorum, geliyorsa da 6’dan küçük diye tahmin edebilirim”

“ÇALIŞMA YAPILIRSA HASAR YÜZDE 70 AZALTILABİLİYOR”

Okullarda, evin içinde, şirketlerde, hükümette risk azaltma çalışması yapılırsa hasar yüzde 70 azaltılabiliyor. Eşyaları duvara sabitleyecek, yaşam üçgeni oluşturacak ve zeminin iyi olup olmadığından emin olacak. Zemin iyiyse, bina kötüyse sorun olmuyor.