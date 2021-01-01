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Takıma Sahip Çıktılar

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Takıma Sahip Çıktılar
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20 Eylül 2021 - 16:57
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Fenerbahçe’de Başakşehir yenilgisinin ardından soyunma odasında büyük üzüntü yaşandı. Teknik direktör Vitor Pereira ve daha sonra soyunma odasına gelen Başkan Ali Koç, takıma sahip çıktı.

Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir karşısında hesapta olmayan mağlubiyet alan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira ve daha sonra soyunma odasına gelen Başkan Ali Koç takıma destek verdi.
“Oyuncularını tek tek teselli eden Pereira, bugün iyi değildik, kendi kimliğimizden uzaktık, özellikle ilk yarıda uyuduk ve 45 dakikayı rakibe hediye ettik. Frankfurt karşısında yüksek şiddetli bir oyun oynadık bu açıdan değerlendirdiğimizde anlaşılabilir bir durum. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız, takım ruhu, birbirimize inanç ve özgüvenle önümüzdeki maçtan itibaren Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sizlere güveniyorum”

Daha sonra soyunma odasına gelen Başkan Ali Koç da takıma sahip çıktı. “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız” ifadelerini kullanan Ali Koç, geçtiğimiz yıl savaşmayan görüntüye isyan ettiğini ancak bu yıl ilk 5 maçta sahada savaşan, kaybetmeyi kabullenemeyen takımı gördüğünü bundan dolayı da oyuncularına güvendiğini dile getirdi. Sık maç trafiğinde bu tip kötü maçlarında oynanabileceğini bunun da normal olduğunu söyleyen Başkan Ali Koç, “teknik heyete ve sizlere yönetim olarak güvenimiz tamdır, üzüldük ancak bizim için yarından itibaren yeni bir gün başlıyor” sözleri ile oyuncularına moral verdi.

Pereira takıma 1 gün izin verdi

Başkanın konuşması sonrası oyuncu grubu da kendi arasında bir özeleştiri toplantısı yaptı ve önümüzdeki maçtan itibaren bu sezon sahip oldukları vazgeçmeyen takım kimliğinde olmak için birbirlerine söz verdi. Teknik Direktör Vitor Pereira takımın mental ve fiziksel yorgunluğunu gözlemlemesi üzerine takıma bir günlük izin verdi ve oyuncularını bu süreyi aileleri ile birlikte geçirmeleri konusunda yönlendirdi.

 

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