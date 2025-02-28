KATY PERRY UZAYA GİDİYOR!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin ile uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, New Shepard roketinin NS-31 misyonu kapsamında uzay yolculuğu yapacak. Uçuşun ilkbaharda gerçekleşmesi planlanırken, bu görev New Shepard roketinin 11’inci insanlı uçuşu olacak.

Katy Perry’nin Uzay Yolculuğu

Katy Perry’ye bu tarihi yolculukta dikkat çeken isimler eşlik edecek. Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez, ünlü gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn de bu özel uçuşta yer alacak. Yaklaşık 10 dakika sürmesi beklenen uzay yolculuğu, Blue Origin’in alt yörünge uçuş deneyimini insanlarla test etmeye devam etmesini sağlayacak.

Katy Perry ve Uzaylılara Olan İnancı

Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzaya olan ilgisini daha önce de dile getirmişti. 2014 yılında verdiği bir röportajda, uzaylılara inandığını açıklayan Perry, “Her şeyi manevi bir bakış açısıyla görüyorum. Astrolojiye inanıyorum, uzaylılara inanıyorum. Yıldızlara bakıp hayal ediyorum. Evrende yalnız olduğumuzu düşünmek bana kibirli bir bakış açısı gibi geliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Blue Origin’in New Shepard roketiyle yapılacak bu uçuş, Katy Perry’nin uzaya olan ilgisini bir adım ileriye taşıyor. Ünlü şarkıcının uzaya gidecek olması, hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Blue Origin ve Uzay Turizmi

Blue Origin, kurulduğu günden bu yana uzay turizmini geliştirmek için çalışıyor. Daha önce Jeff Bezos’un kendisinin de dahil olduğu birçok insanlı uçuş gerçekleştiren şirket, NS-31 misyonu ile ünlü isimleri uzaya taşıyacak. Katy Perry’nin de dahil olduğu bu uçuş, uzay yolculuklarının popülerliğini artırması açısından büyük önem taşıyor.

Uzay turizmi alanında önemli bir adım olarak görülen bu uçuş, uzaya gitmek isteyen ünlüler ve iş insanları için yeni kapılar açabilir. Uzay yolculuğu deneyimini yaşayan isimler arasında Katy Perry’nin de yer alması, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Katy Perry’nin Blue Origin NS-31 misyonu ile uzaya gidecek olması, hem sanat hem de bilim dünyasında büyük ilgi görüyor. Uzaylılara olan inancını ve evrene duyduğu hayranlığı sık sık dile getiren Perry, bu kez hayalini gerçekleştirmek için gerçek bir uzay yolculuğuna çıkacak. Uzay turizmi alanındaki gelişmeler, ünlü isimlerin de bu alana ilgisini artırırken, Blue Origin gibi şirketler bu fırsatı değerlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net