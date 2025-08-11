Berdan Mardini’nin Evliliğinde Kara Bulutlar

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay’ın evliliğinde kriz iddiaları gündemde. Nisan 2025’te nikâh masasına oturan çift, sosyal medyada dikkat çeken hamleler yaptı. İkilinin birbirini takipten çıkarması ve birlikte çekildikleri fotoğrafları silmesi, ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

Nikâh sonrası “Mardini” soyadını kullanmaya başlayan Dilara Talay, kısa süre önce yeniden “Talay” soyadına döndü. Çift, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, Berdan Mardini geçtiğimiz günlerde kızıyla birlikte İbrahim Tatlıses konserinde görüntülendi. Keyifli halleri dikkat çeken Mardini’nin bu görüntüsü, iddiaları daha da merak konusu haline getirdi.