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Minik Serçe Hatay’da

Minik Serçe Hatay’da
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11 Mart 2023 - 11:50

Türk pop müziğinin ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’a gitti. Depremzedeleri ziyaret eden ünlü sanatçı onlarla sohbet edip moral verdi.

Sezen Aksu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’a giderek depremzedelerle buluştu.

 

Minik Serçe Hatay’da

 

Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi’ndeki yardım ekipleriyle görüşen Aksu, çadır kentleri de gezerek depremzedelerle sohbet etti.

 

Minik Serçe Hatay’da

 

Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen sanatçının Hatay ziyaretinden kareler sosyal medyaya da düştü.

 

Minik Serçe Hatay’da

 

Ünlü isimlerden depremzedelere destek sürüyor

ADIYAMAN’A GİTTİ

Ahu Yağtu, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) organizasyonuyla Adıyaman’a gitti.

 

Minik Serçe Hatay’da

 

Çadırkentte depremzedelerle bir araya gelen Yağtu, çocuklarla yakından ilgilendi. Yağtu, sosyal medyada da şu paylaşımı yaptı: “Sıcacık metanetli yüreklere dokunmak istedik. Sevgiyle sarmalandık yine. Çocukların o içten sarılmaları, neşeleri, coşkuları içimizi ısıttı. Birlikte şarkılar söyleyip oyunlar oynadık, yeri geldi sınıflarına girip derslerin gidişatını sorduk. Gezen sinema coşkusuna tanıklık ettik. Biz oralardan her defasında çok yoğun duygularla ayrılıyoruz. Her defasında kalbimizin bir kısmını bırakıyoruz. Yine gideceğiz, hep gideceğiz.”

 

Minik Serçe Hatay’da

 

SARILARAK İYİLEŞECEĞİZ

PINAR Aylin ve Asuman Dabak geçen gün Urla’daki TCDD Kampı’nda misafir edilen 120 depremzede kadın ve çocuklarıyla bir araya geldi. Türk Kızılay Urla Şubesi Başkanı Nurgül Saltık da ekibe eşlik etti.

 

Minik Serçe Hatay’da

 

Sanatçılar, yaptıkları konuşmalarla kadınlara moral oldu. Türk Kızılay Urla ekibi de misafirlerinin gıda ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Bağışçılar tarafından getirilen armağanlar, depremzede kadınlara verildi.

Urla Kaymakamı eşi Damla Dayanç da çiçek dağıttı.

Pınar Aylin, depremzede kadın ve çocukların kartpostallarını imzaladı ve “Sarılarak iyileşeceğiz, sevgiyle yaralar kapanacak” dedi.

BİR ÇOK AKRABAM VEFAT ETTİ

Antakyalı oyuncu Arif Selçuk, depremin ikinci gününden bir TIR dolusu yardım malzemesiyle Hatay’a gitti.

 

Minik Serçe Hatay’da

 

Oyuncu, 22 gün bölgede kaldı. Selçuk, “Bu acının tarifi yok ve Antakya yok oldu. Çekirdek ailemin üç evi yıkıldı. Babam ve kardeşlerimin sağ kurtulduklarına şükrediyorum ama birçok akrabam vefat etti” dedi.

 

Minik Serçe Hatay’da

 

GENÇLERİN EĞİTİMİNE DESTEK

Gökhan Türkmen, ocak ayında başlayan Türkiye turnesine kaldığı yerden devam ediyor.

 

Minik Serçe Hatay’da

 

13 Mart’ta İstanbul Moi Sahne’de sevenleriyle buluşacak olan şarkıcı, 14 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 15 Mart’ta İstanbul Mask Beach’te, 17 Mart’ta İzmir Sold Out Performance Hall’de, 18 Mart’ta Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde ve 19 Mart’ta da Ankara Yenimahalle Kültür Merkezi’nde sahneye çıkacak. Tüm konserlerin gelirinin bir bölümü, deprem nedeniyle mağdur olan gençlerin eğitiminde kullanılmak üzere İstanbul Vakfı’nın “Büyüt Hayallerini” adlı burs projesine aktarılacak.

YARALAR UZAKTAN SARILMIYOR

Halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan, Hatay’daki depremzedeleri ziyaret etti.

 

Minik Serçe Hatay’da

 

Çocuklarla birlikte “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü söyleyen sanatçı, o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı: “Yaralar uzaktan sarılmıyor. Canlarımızın size ihtiyacı var. Unutmayalım, unutturmayalım.”

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