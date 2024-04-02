İstanbul itfaiyesi sınıfta kaldı

İstanbulun göbeği şişli de bir gece clubün de çıkan yangın apartman dairesine sıçraması sonucu 29 kişinin ölümü 14 kişinin de ağır yaralanmasına sebep olan yangın itfaiyenin sınıfta kaldığını gösteren bir tablodur. İç işleri Bakanı olay yeri inceleme yapılmasına rağmen yangının neden çıktığını henüz belirlemeden gayrettepe sakinleri korkulu saatler geçirdi. Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının olay yerine gelmesinden dolayı can kaybının bu kadar artması manidardır. Gece clubünün ruhsatlarının yeniden yenilenmesi ve yangın merdiveninin olmadığı bir mekanda yangının üzerinde bulunan apartmana sıçraması korkunç dakikalara sebep oldu. Mekanın tadilatta olması büyük bir faciayı önlemiştir. Açık olsaydı binlerce gençlerin tıklım tıklım doldurduğu bir gece clubün de büyük facialar olurdu. Çevre sakinlerinin itfaiyenin geç geldinin, müdahalenin geç olduğunun belirtilenmesi polisin vericeği raporla göstericektir. Fakat istanbul gibi megakentin göbeğinde çıkan bu yangında istanbul itfaiyesinin sınıfta kaldığını gösterir…

Sura kaya