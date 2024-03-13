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Köprü ve otoyola 1 Nisan zammı!

Köprü ve otoyola 1 Nisan zammı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Mart 2024 - 9:31
Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde 1 Nisan’dan sonra “kur ayarı” bekleniyor.

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