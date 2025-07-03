Memur Zammı Sonrası Değişen Ödemeler: Güncel Rakamlar Açıklandı

Temmuz 2025 itibarıyla memur maaş katsayısında yapılan artışla birlikte birçok ödeme kalemi de değişti. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına toplamda yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bu zam oranıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli aylıkları da yükseldi.

Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte değişen kalemler şöyle: