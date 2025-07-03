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Memur Zammı Sonrası Değişen Ödemeler: Güncel Rakamlar Açıklandı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Temmuz 2025 itibarıyla memur maaş katsayısında yapılan artışla birlikte birçok ödeme kalemi de değişti. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına toplamda yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bu zam oranıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli aylıkları da yükseldi.

Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte değişen kalemler şöyle:

  • Kıdem tazminatı tavanı 35.057,43 TL’den 41.828,42 TL’ye çıktı.

  • 65 yaş aylığı 3.504,84 TL’den 4.175,51 TL’ye yükseldi.

  • Engelli aylıkları da arttı. Yüzde 40–69 oranında engeli bulunan vatandaşların aylığı 2.797,81 TL’den 3.328,26 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engellilerin aylığı ise 4.196,70 TL’den 4.992,39 TL’ye yükseldi.

  • Evde bakım yardımı 7.608,25 TL’den 9.077,71 TL’ye çıkarıldı.

  • Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında çocuk başına yapılan ortalama yardım tutarı 3.571 TL’den 4.330 TL’ye yükseldi.

  • Koruyucu ailelere ödenen net ücret ise 5.705,26 TL ile 8.895,44 TL arasında değişiklik gösterdi.

Memur Zammı Sonrası Değişen Ödemeler: Güncel Rakamlar Açıklandı
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