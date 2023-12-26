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CHP lideri Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt! İki paylaşımı böyle karşılaştırdı

CHP lideri Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt! İki paylaşımı böyle karşılaştırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Aralık 2023 - 16:17

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt vererek şehitlerle ilgili yaptığı kendi paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın paylaşımını karşılaştırdı.

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