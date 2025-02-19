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İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağış, öğleden sonra şiddetini artırarak ana arterlerde ve bağlantı yollarında yoğun trafik sıkışıklığına neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası’na göre, akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Özellikle D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna hattında trafik durma noktasına gelirken, birçok sürücü yollarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı ve buzlanma tehlikesi arttı. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı belirgin şekilde artarken, toplu taşıma araçlarında da yoğunluk gözlendi.

Yetkililer, sürücülere kış lastiği kullanmaları ve hızlarını düşürerek dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda, yağışın ilerleyen saatlerde de devam edebileceği belirtildi.

TOPLU TAŞIMA TERCİH EDİLMELİ

İBB ve trafik yetkilileri, vatandaşlara mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları çağrısında bulundu. Metro, metrobüs ve tramvay hatlarında seferlerin artırıldığı, ancak otobüs ve minibüs duraklarında yoğunluk yaşandığı bildirildi.

Öte yandan, bazı bölgelerde trafik polisleri ve belediye ekipleri, yolların açık tutulması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ilerlemek halen güçlükle sağlanıyor.

METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da kar yağışının akşam saatlerinde daha da şiddetlenebileceğini ve sıcaklıkların sıfırın altına düşebileceğini ifade etti. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

İstanbul’da hava ve trafik koşullarıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, ilerleyen saatlerde yağışın etkisini azaltıp azaltmayacağı merak ediliyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ FELÇ ETTİ
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