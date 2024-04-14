Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 yılın ardından kritik ziyaret! 2 isimle de Ankara’da bir araya gelecek…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yılın ardından 22 Nisan’da Bağdat’a kritik ziyaret yapacak. Erdoğan, 18 Nisan’da Tanzanya Cumhurbaşkanı’yla, 24 Nisan’da ise Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Türkiye’de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramın ardından “diplomasi atağı” yapacak. Erdoğan 12 yılın ardından 22 Nisan’da Bağdat’a kritik ziyarette bulunacak. Erdoğan, 18 Nisan’da Tanzanya Cumhurbaşkanı’yla, 24 Nisan’da ise Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Türkiye’de bir araya gelecek.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, “Teröristan kurmak isteyenler yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız. İnşallah bu yazın Irak sınırları ile ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız” ifadelerinin ardından yapılacak olan Irak ziyareti büyük önem taşıyor.
Nisanda 3 önemli konuk
Erdoğan, nisan ayında 3 önemli konuğu da Ankara’da ağırlayacak. İlk konuk, 18 Nisan’da Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan olacak. İkili ve bölgesel konuları görüşecek olan liderler, Tanzanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunacak.
Erdoğan’ın Nisan ayındaki ikinci konuğu da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olacak. 24 Nisan’da Ankara’ya gelecek olan Steınmeıer’in ziyaretiyle birlikte 10 yıl aradan sonra ilk kez Almanya’dan Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleşecek.
Nisan ayında Türkiye’ye gelmesi beklenen üçüncü isim ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Putin’in ziyareti de dünya kamuoyu tarafından da merakla bekleniyor. Liderler görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ve Karadeniz tahıl girişimini de masaya yatıracak.
Aynı zamanda Rusya- Ukrayna savaşında son durum, ateşkes görüşmeleri, İsrail’in 7 Ekim’den bu güne ablukaya aldığı ve soykırım yaptığı Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması, Trakya’ya kurulacak enerji merkezi, Akkuyu Nükleer santrali ve dış ticaret başlıkları öne çıkacak.
Nisan ayının sonuna doğru Türkiye’de Mısır rüzgârı esecek. Normalleşme adımlarının hızlandığı Mısır ile yeni bir adım atılıyor.
Erdoğan’ın Şubat ayında Kahire ziyaretinde Sisi, ” Nisan ayında Başkan Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gitmeyi arzulamaktayım” ifadelerini kullanmış, Erdoğan ise, “İlk fırsatta Ankara’ya beklediğimi söyledim ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır ticaret ve ekonomi işbirliğinizin lokomotifini oluşturuyor” demişti. Liderler görüşme kapsamında Gazze başta olmak üzere küresel barış ve bölgesel istikrar ile ikili ilişkileri ele alacak.