Kapalıçarşı’da Bir İlk: Moda Çekimi

İstanbul’un kalbinde, tarihi dokusuyla büyüleyen Kapalıçarşı, tarihindeki ilk moda çekimine ev sahipliği yaptı. Grand Pazar 1461 dergisinin ilk sayısı için gerçekleştirilen özel çekimde, 2024 Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman, Yazıcı Grubu’nun zarif takıları ve ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun tasarımlarıyla objektif karşısına geçti. Çekim, Cengiz Dikbaş’ın objektifinden yansıyan muazzam karelerle Kapalıçarşı sokaklarında adeta bir moda rüzgarı estirdi.

Tarihi Çarşının Sıcak Atmosferinde Moda

Kapalıçarşı’nın taş sokaklarında gerçekleşen bu çekim, hem esnafın hem de turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her köşe başı, moda dünyasının ve geleneksel çarşı kültürünün bir araya geldiği bu olağanüstü atmosferi izlemek için kalabalıklaştı. Çekimin yıldızı Ayliz Duman, enerjisiyle sadece ekip üyelerini değil, etraftaki meraklı gözleri de büyüledi.

Ayliz Duman’dan Röportaj: Miss Universe Deneyimi ve Form Sırları

Çekimin ardından verdiği röportajda, Ayliz Duman, Meksika’da gerçekleşen Miss Universe yarışmasına dair ilginç detayları samimi bir şekilde paylaştı. Güzel model, yarışmadaki deneyimlerini anlatırken, özel hayatına dair de içtenlikle açıklamalar yaptı. Birçok kişi tarafından merak edilen 30 kilo verme hikayesi, Duman’ın disiplini ve azmiyle ilgili ipuçları sundu. Çekim sırasında öğle yemeği yerine sadece çubuk kraker tercih etmesi, güzellik ve formunu koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarihi Moda Buluşması

Bu özel çekim, hem modanın hem de tarihsel mirasın birleşimini simgeliyor. Kapalıçarşı, İstanbul’un zengin kültürel geçmişiyle modern modanın birleşimine ev sahipliği yaparak unutulmaz bir anı tarihe kazandırdı.