Deniz Seki hayatını tiyatro sahnesine taşımak istiyor

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, son dönemde özel hayatında yaşadığı çalkantılara ve magazin gündeminde sıkça yer alan hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk olan Seki, hayatının tiyatro sahnesine taşınmasını istediğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, başrol oyuncusu olarak neredeyse tüm izleyicilerin favorisi olan Serenay Sarıkaya’yı görmek istediğini belirtti.

“Ben 25 Hissediyorum”

55 yaşında olan Seki, yaşına rağmen kendini çok genç hissettiğini söyledi. Programda yaptığı açıklamalarda, “Şu anki Deniz, okyanus gibi. Doldu doldu taştı. Büyüdükçe küçüldüm. Yaşım 55 ama ben kendimi 25’imde hissediyorum” diyerek enerjisi ve hayata bakış açısını özetledi.

Seki, güçlü bir kadın olduğunu ve kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti. Hayatındaki en duygusal şarkılarından biri olan “Doyamadım”ı sevgilisine değil, rahmetli babasına yazdığını anlattı. Bu samimi itirafı, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

“Hayatım tiyatro olsun”

Ünlü şarkıcı, hayatının film değil tiyatro sahnesinde anlatılmasını istediğini açıkladı. “Beni Serenay Sarıkaya veya Deniz Çakır oynasın” diyen Seki, hayalini kurduğu tiyatro projesinin başrolünde görmek istediği isimleri de paylaştı.

Seki, estetik müdahaleler konusunda ise açıklık getirdi: “Botoks yaptırdım ama estetiğim yok. Çok bonkör bir kadınım. Kendimi Sabancı’nın kızından daha zenginim gibi hissediyorum” diyerek hem maddi hem de manevi bakımdan kendini güçlü hissettiğini ifade etti.

Kalbi zor fethedilir

Deniz Seki, özel hayatına dair de dikkat çekici açıklamalar yaptı. “Hak ettiğim yerde değilim. Daha güzel yerlerde olmalıyım” diyen Seki, aşk hayatının bu saatten sonra zor olacağını belirtti. “Kalbim artık zor fethedilir. Gözlerimle flört ederim” sözleri, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Seki’nin bu açıklamaları, hem samimiyeti hem de hayata bakış açısıyla izleyenleri etkilerken, magazin dünyasında yeniden gündeme oturmasına neden oldu. Ünlü şarkıcının hayatını tiyatro sahnesinde görmek isteyen izleyiciler ve tiyatro severler, Seki’nin bu isteğini yakından takip ediyor.