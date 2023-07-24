Benzine dev zam yolda: Yarın itibarıyla geçerli olacak

KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında artışa neden oldu. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.

Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 lira zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 33.99 TL

Motorin fiyatı: 33.86 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 34.03 TL

Motorin fiyatı: 33.92 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 34.55 TL

Motorin fiyatı: 34.42 TL

İzmir

Byatı: 34.56 TL

Motorin fiyatı: 34.54 TL