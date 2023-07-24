Benzine dev zam yolda: Yarın itibarıyla geçerli olacak

Benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam bekleniyor.
KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında artışa neden oldu. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.
Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 lira zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 33.99 TL
Motorin fiyatı: 33.86 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 34.03 TL
Motorin fiyatı: 33.92 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 34.55 TL
Motorin fiyatı: 34.42 TL
İzmir
Byatı: 34.56 TL
Motorin fiyatı: 34.54 TL