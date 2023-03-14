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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler

Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler
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14 Mart 2023 - 12:39
Kamu alacaklarına yönelik geniş kapsamlı borç yapılandırması paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek. Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs’ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran’da başlayacak. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi-üfe tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek. İşte düzenleme kapsamında merak edilen sorular ve yanıtları.

Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 1

Öğrenci kredisinden prim borcuna, emlak, taşıtlar vergisinden trafik cezasına kadar milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak olan yapılandırma yasası yürürlüğe girdi.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 2

Yasa kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Düzenleme kapsamında başvurular 31 Mayıs’a kadar yapılacak, ilk taksit ise 30 Haziran’da yatırılacak.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 3

48 taksit imkanı tanınan düzenlemede kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek. İşte borç yapılandırmasında merak edilen sorular ve yanıtları…

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 4

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK, BORCUMU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 5

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 6

İnternet vergi dairesine giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilirsiniz.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 7

PEŞİN ÖDEMEDEKİ AVANTAJLAR NELER, BORÇLAR KAÇ TAKSİTLE ÖDENEBİLİR?
Borcun peşin ödenmesi durumunda yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 8

Borç idari para cezasıysa asıl alacaktan yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 9

Ödenecek alacağın feri alacaktan ibaret olması durumunda feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 10

Önceki borç yapılandırmalarda 36 ay olan üst sınır 48 aya çıktı. Azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 11

Borcunu peşin ya da daha kısa sürede ödeyenler avantajlı olacak. Vergi ve prim borçları başta olmak üzere birçok kuruma ödenmeyen borçların cezaları silinecek. Spor kulüpleri ise borçlarını 120 eşit taksitle ödeyebilecek.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 12

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN SÜRE SINIRI VAR MI?
Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Mayıs 2023’e kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 13

Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyelere ödenecek tutarların ilk taksiti 30 Haziran’a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 ay eşit taksitte ödenebilecek.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 14

BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME TARİHLERİNİN UZATILMASI MÜMKÜN MÜ?
Cumhurbaşkanı’na başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatma konusunda yetki verilmiş bulunuyor. (7440 sayılı Kanun, Madde. 9/16).

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 15

Cumhurbaşkanı, bu yetkisini kullanarak, başvuru süresini 30 Haziran 2023, ilk taksit ödeme süresini ise 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatabilir. Daha önceki yapılandırma düzenlemesinde bu yetkisini kullanmıştı.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 16

TRAFİK CEZA PUANI NE ZAMAN SİLİNECEK?
Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları siliniyor.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 17

Ehliyetine el konulan 10 bin sürücünün ehliyeti iade edilecek. Yasa kapsamında sicildeki 5 ile 95 puan cezalar sıfırlanmış olacak.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 18

TOPLAMI 2 BİN LİRANIN ALTINDA OLAN 3 FARKLI TRAFİK CEZASI DA SİLİNECEK Mİ?
Alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022’den önce olmasına karşın 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmeyen ve tüm tahsil daireleri itibariyle asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında olan borçlar silinecek.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 19

Üç ayrı ceza olsa da iki bin lirayı geçmiyorsa aynı kapsamda değerlendirilecek. Bu tutarın hesabında 1 Ocak 2023 itibariyle tahsil dairesi kayıtları dikkate alınacak. Düzenleme öncesi yapılan ödemeler iade edilmeyecek.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 20

Bu konuda açılan davalar, alacaklı tahsil dairesinin alacağın terkin edildiğine ilişkin bildirimi üzerine mahkeme tarafından sonlandırılacak.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 21

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA GİDİLEBİLECEK Mİ?
Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacak.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 22

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecek. 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 23

SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDAKİ HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLECEK?
GSS primleri, sigorta, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, iş kazası, meslek hastalıkları gibi nedenlerle işverene rücu edilen alacak yapılandırılabilecek.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 24

Emekli aylıklarından yersiz ödemelerden kaynaklı alacaklarına karşılık sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapmak suretiyle Kurum’a ödenmesi gereken prim alacakları da bu kapsamda yer alacak.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 25

Ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmeyen sigorta primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplanı 500 lirasını aşmayan alacaklarla tutarına bakılmadan bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 26

BORÇLAR, KREDİ KARTIYLA YAPILANDIRILABİLİR Mİ?
Kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödeme imkanı bulunuyor. Kredi kartıyla ödemek isteyenler www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan interaktif vergi dairesi uygulamasından yapılabilir. Kredi kartıyla ödemede işlem tarihi itibariyle borç ödenmesi kabul edilecek.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 27

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.

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Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler - Sayfa 28

Diğer vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracak.

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