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Nabil Dirar dönüyor

Nabil Dirar dönüyor
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11 Nisan 2021 - 13:26
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Fenerbahçe’nin, Club Brugge’e kiraladığı Nabil Dirar sezon sonu Sarı-Lacivertli takıma dönüyor.

Fenerbahçe‘nin devre arasında Belçika ekibi Club Brugge’e kiraladığı Nabil Dirar dönüyor.

30 Haziran’da kiralık sözleşmesi sona erecek Faslı oyuncu, Belçika basınına yeni sezonda Fenerbahçe’de olacağını açıkladı.

Basına konuşan Dirar, “Geldiğimden beri sadece Dinamo Kiev maçlarında ilk 11’de başladım. Dürüst olmam gerekirse Mata çok iyi iş çıkarıyor. Teknik direktörün iyi oynayanı ilk 11’de ısrar etmesi normal. 1 yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmem var, dönmek zorundayum. Türkiye’den başka teklifler de var ama şuan emin değilim” dedi.

Devre arasında eski kulübü Brugge’e kiralanan tecrübeli sağ açık 5 karşılaşmada forma giydi.

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Sezonun ilk yarısını Sarı-Lacivertli takımda geçiren 35 yaşındaki oyuncu hiçbir maçta forma giymedi.

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