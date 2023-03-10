Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar, yağmur, fırtına geliyor

Meteoroloji’den gelen son tahminlere göre sağanak yağışların başlamasıyla çok ciddi bir hava değişiminin hafta sonundan itibaren etkili olacağı belirtildi.

Ege Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in doğusu ile Orta Karadeniz’in yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu’nun doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski var.

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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, “Mart ayındaki toplam yağış miktarı bugüne kadar bazı bölgelerde ay ortalamasını yakaladı. Bundan sonraki yağmurların seviyeleri artırıcı katkı yapmasını bekliyoruz. İyi haber olarak bu söylenebilir. İçerisinde bulunduğumuz kuraklık 5-6 aydır bizimle olduğu için tabi ki kısa bir ayın ortalamayı tutturması her şeyi iyileştirmez.

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Ama acil durumda suya ihtiyacı olan Bursa, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Antalya gibi merkezlerde milyonların yaşadığı şehirlerde önümüzdeki hafta sonu hem kuvvetli yağmurlar var hem de hayatı olumsuz etkileyecek bir tarafı var. Hızlıca özetlersek cuma ve cumartesi günü bu lodosun daha kuvvetli yani deniz üzerinde 70-80 kilometreye ulaşmasını sürat olarak bekliyoruz. Kıyılardan ilçelere doğru ise 50 kilometre süratle esmesini bekliyoruz. Cumartesi deniz seferlerini aksatabilir. İptaller gecikmeler yaşanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

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Öztel şunları söyledi: “Peşinden hemen cumartesi öğle saatlerinde kuvvetli bir gök gürültülü yağmur görüntüsü var. Belki İzmir, Manisa ve Muğla çevresinde kuvvetlice yağacak. Balıkesir ve İstanbul arasında ise daha zayıf olacak. Ama yine de İstanbul yağmursuz geçirmeyecek. Hem cumartesi hem de pazar İstanbul’da yağmur bekliyoruz. Pazar günü sabahı havanın açacağını düşünüyoruz.

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Bu toplam yağmurlar batıdaki kuraklık durumunu iyileştiriyor ama pazar günü de cumartesi lodos ile gelen yağmurun peşine de poyraz ile soğumayı bekliyoruz. 8 ila 10 derece arasında bir soğuma olacak. Yağışın oluşması için de bu sıcaklık farklarına ihtiyaç var. Doğuda ise kar yağışı gelecek. Deprem bölgesi çevresinde de pazar ve pazartesi günü kar yağışları bekliyoruz. Malatya ve çevresinde Kahramanmaraş’ta da yağmur görünüyor pazar günü. Deprem bölgesinde uzun tahminlerde yağışlı bir hava görünüyor.”

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OKAN BOZYURT’TAN AÇIKLAMA Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalından paylaştığı videoda son dakika hava durumu bilgilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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MART YAĞIŞLARI SÜRECEK Mİ? Artık yağışlar başladı. Yavaş yavaş sevinmeye başladık. En azından bu yağışlar şu anda iç kesimlerde özellikle etkili olmaya başladı. Kuraklık haritasına baktığımızda da kuraklığın en şiddetli olduğu kesimler ülkemizin iç kısımlarıydı biliyorsunuz. Tabi ki Marmara Bölgesi ve aynı zamanda Akdeniz’i kapsayan bir kısımdı. Şu anda görülen yağışlar da en çok bu bölgelerde görülüyor.

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11 MART’TAN İTİBAREN YENİ YAĞIŞLI HAVA GELİYOR 11 Mart’tan itibaren Türkiye’nin batı bölgeleri yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Halk takviminde 6 Mart’ta toprağa üçüncü cemrenin düştüğü görülüyor. Yani tabiatın yavaş yavaş artık uyanmaya başladığının ilk işaretleri oluyor. Her sene 11 Mart ile 18 Mart arasında havaların değişime uğradığını görüyoruz. Yine bu halk arasındaki büyük inanışa göre 11 Mart’ta koca-karı soğukları başlıyor ve bir hafta sürüyor. Bu sene de yine 11-18 Mart arasında yağışlar etkili olacak.

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Peki hava sıcaklıkları konusunda ne diyebiliriz yarından sonra sıcaklıklar yeniden artacak hatta iç kesimlerde gölgede 15-16 dereceleri bulacak. Ancak 11 Mart’tan sonra hava sıcaklıklarında da bir düşüş bekliyoruz.

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KAR YAĞIŞI İHTİMALİ VAR Şimdilik sistemde bir değişiklik olmazsa eğer 14-15 Mart gibi ülkemize kuzeyden bir soğuk hava girişinin olmasını bekliyoruz. Soğuk havanın bir giriş yapacağını söylerken ülkemizde kuzeyden başlayarak tüm yurtta hava sıcaklıkları azalacak. Eğer bu sistem bizi yanıltmazsa ki bu sene havalar çok değişime uğradı 14-15 Mart’ta gelecek olan sistem de yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde pek çok merkezinde kar yağışları gerçekleşebilir. Bu tabi ki sevindirici bir gelişme ama onun dışında özellikle kıyı kesimlerde.

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Marmara, Ege ve Akdeniz’de de yağışlar etkili olacak diyebilirim 14-15 Mart civarlarında. Barajlardaki ve göllerdeki su seviyeleri açısından da bu tabi ki sevindirici bir haber.

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‘MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDEKİ YAĞIŞ ANCAK KURTARIR’ Öyle bir su açığı oluştu ki artık bizi mevsim normallerinin üstündeki yağışlar kurtarabilir. Altını çize çize söylüyorum. Mevsim normallerinin üzerinde yağışlar kurtarır diye düşünüyorum. Bu sene ilkbaharın son derece verimli geçmesi gerekiyor ki bu kuraklık tehdidinden kurtulabilelim. Şu anda büyükşehirlerimize baktığımız zaman barajlar adeta alarm vermeye başladı. İstanbul’da şu anda barajlardaki ortalama doluluk seviyesi yüzde 35 civarlarında bu çok alarm seviyesinde tehlikeli bir durum değil şu an için ama havalar kurak gitmeye devam ederse bu tek haneli rakamlara kadar gerileyebilir.

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Önümüzdeki günlerde havalar bu şekilde yağışlı giderse bu barajlardaki gerileme de durmuş olacak. Burada aslında kar erimeleri de çok önemli çünkü baharda yüksek dağlardaki karlar erimeye başladığı zaman akarsu debileri de artmaya başlıyor. Bu sene yüksek kesimlerde kar yağışı çok etkili olmadı maalesef bu sene.

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ORHAN ŞEN’DEN AÇIKLAMA Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu açıklamaları: Marmara’da Lodos var. Doğu Anadolu’nun güneyinde ve Orta Karadeniz’de hafif yağışlar var. Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın güneybatısında öğlen yerel kuvvetli yağış olması bekleniyor. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Bol yağışın olması gereken bu aylarda hala az yağış.

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Bu hafta sonu (cumartesi, pazar, pazartesi) Batı’da, (pazar, pazartesi, salı, çarşamba) Anadolu’da yağışlı bir hava kütlesi etkili olacak. Pazartesi, salı Karadeniz iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’da Kar yağışı da görülür.

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Deprem bölgesinde cumartesi yağış yok. Pazar gününden itibaren yağışlar yağış tekrar başlıyor. Pazartesi, salı, çarşamba gök gürültülü kuvvetli yağışlar görünüyor. Su baskını yapabilir. Çadır kentlerde yaşam zorlaşabilir. Tedbir alınmalı.

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HATAY VE OSMANİYE’DE SEL Yaralı kent Hatay, şimdi de yağmurla sınandı. Türkiye’yi yasa boğan depremlerde en büyük hasarı gören illerden biri de Hatay oldu. Hatay merkezde olduğu gibi ilçelerde de evleri çöken, ağır hasar alan vatandaşlar, kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı. Payas ilçesinde gece etkili olan yağmur, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki çadır kentte kalan vatandaşları zor durumda bıraktı. Çadırların olduğu bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu. Bölgede oluşan su birikintileri tahliye edilmeye başlandı.

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